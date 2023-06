Les processeurs Intel Raptor Lake Refresh débarqueront au quatrième trimestre, suivis d’Arrow Lake-S un an plus tard

Qu’est-ce qui vient de se passer? Un leaker fiable vient de révéler le calendrier de lancement du processeur d’Intel pour les deux prochaines années. Du côté des ordinateurs de bureau, Team Blue publierait une simple actualisation de sa gamme actuelle de Raptor Lake vers la fin de l’année, tandis que la série plus impressionnante d’Arrow Lake arrivera environ un an plus tard.

Intel publiera soi-disant ses processeurs Raptor Lake Refresh déverrouillés en octobre, les SKU non-K emboîtant le pas quelque temps avant la fin de l’année. Selon un autre leaker, la société les commercialisera en tant que série Core de 14e génération, ce qui indique qu’elle conservera la marque emblématique « i » pendant encore un an.

En ce qui concerne les améliorations, la plupart de la gamme recevra probablement une augmentation du nombre de cœurs, tandis que le produit phare Core i9-14900K sera limité à des gains IPC mineurs (le cas échéant) et à des vitesses de fréquence légèrement supérieures. Le leaker parle même d’un exemplaire d’ingénierie avec huit cœurs P et douze cœurs E, qui finira probablement par être un SKU i7.

Bien qu’il ne s’agisse que d’une rumeur, l’ECSM a de bons antécédents en la matière, ayant même publié un test complet du Core i9-13900K un mois avant la levée des embargos.

L’avantage de cette actualisation relativement peu intéressante est qu’elle prendra toujours en charge la plate-forme LGA 1700, offrant aux utilisateurs d’Alder Lake et de Raptor Lake une voie de mise à niveau facile. En effet, les fabricants de cartes mères ont déjà commencé à publier des mises à jour du BIOS pour les cartes mères des séries 600 et 700 mentionnant une compatibilité améliorée pour les processeurs de nouvelle génération.

Les processeurs mobiles Meteor Lake d’Intel seront également lancés au quatrième trimestre, qui utiliseront la nouvelle marque « Core Ultra ». Le communiqué confirme les rumeurs précédentes selon lesquelles la gamme de bureau Meteor Lake-S a été complètement annulée.

Enfin, nous obtenons de nouveaux détails sur le successeur de la série de bureau Raptor Lake Refresh susmentionnée. Les puces Arrow Lake-S devraient arriver soit au quatrième trimestre de l’année prochaine, soit au début de 2025 et nécessiteront de nouvelles cartes mères LGA 1851.

Le leaker affirme que le SKU haut de gamme sera à nouveau limité à une configuration de huit cœurs P et de seize cœurs E. Cependant, les nouvelles microarchitectures devraient offrir une amélioration considérable des performances. De plus, la société aurait du mal avec les rendements du processus Intel 20A, l’obligeant à passer au nœud N3 de TSMC pour les tuiles de calcul des processeurs haut de gamme.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :