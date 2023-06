iOS 17 lance la protection contre le suivi des liens – sévit contre le suivi intersite

Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous parcourez ou copiez un lien sur Internet, il y a des caractères à la fin ? Ces caractères sont en fait utilisés par les annonceurs pour suivre votre historique. Ils peuvent enregistrer d’où vous venez, où vous êtes allé, sur quoi vous avez cliqué, etc. Avec cela, les personnes qui placent des publicités peuvent vous envoyer des publicités personnalisées. Ces annonces seront en adéquation avec vos besoins et vos habitudes. Apple a annoncé qu’iOS 17, ainsi que iPadOS 17 et macOS Sonoma, comprendront une nouvelle fonctionnalité appelée Link Tracking Protection.

Selon 9to5mac et Tomsguide, cette fonctionnalité supprimera automatiquement les paramètres de suivi des liens en mode Mail, Messages et Safari Private Browsing. Les paramètres de suivi sont ajoutés à la fin d’une URL pour identifier la source du trafic vers une page Web particulière. Ils peuvent également être utilisés pour suivre les utilisateurs sur le Web. En supprimant ces paramètres, Apple vise un outil utilisé par l’industrie de la publicité pour surveiller les internautes.

Apple offre aux personnes qui placent des publicités un moyen alternatif de mesurer le succès de la campagne, avec les publicités de mesure des clics privés.

Pourquoi Apple sévit contre le suivi intersite

L’ajout de paramètres de suivi aux liens est l’une des façons dont les annonceurs et les sociétés d’analyse tentent de suivre l’activité des utilisateurs sur les sites Web. Cela contournerait les fonctionnalités standard de prévention du suivi intelligent de Safari qui bloquent les cookies intersites et d’autres méthodes de stockage de session. Apple est depuis longtemps un champion de la confidentialité des utilisateurs, et cette décision est conforme à ses efforts pour protéger les données des utilisateurs.

L’impact de la protection contre le suivi des liens

La protection contre le suivi des liens est un ajout bienvenu aux fonctionnalités de protection de la vie privée d’Apple lors de la navigation sur le Web. Il offrira aux utilisateurs une plus grande confidentialité lors de la navigation sur le Web. Il sera également plus difficile pour les annonceurs et les sociétés d’analyse de suivre les utilisateurs sur les sites Web. Cependant, cela peut affecter les annonceurs qui s’appuient sur des paramètres de suivi pour diffuser des publicités personnalisées et mesurer le succès des campagnes.

Derniers mots

La protection contre le suivi des liens d’Apple est une nouvelle fonctionnalité qui supprimera le suivi des liens dans les modes Mail, Messages et Safari Private Browsing. Apple recherche un bon moyen pour ceux qui placent des publicités d’évaluer le succès de leur campagne avec des publicités de mesure des clics privés. Cette décision est conforme aux efforts d’Apple pour protéger les données des utilisateurs. Il offrira aux utilisateurs une plus grande confidentialité lors de la navigation sur le Web. Il s’agit d’un ajout bienvenu aux fonctionnalités de protection de la vie privée d’Apple. Cependant, cela peut avoir un impact sur les annonceurs qui s’appuient sur les paramètres de suivi.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine