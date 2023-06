Ce sont les 48 téléphones Xiaomi qui (probablement) ne recevront pas MIUI 15

Nous prévoyons quels seront les smartphones Xiaomi, Redmi et POCO qui ne seront pas mis à jour au-delà de MIUI 14.

En même temps qu’il continue de déployer MIUI 14 dans plus de terminaux de son catalogue, se concentrant récemment sur les appareils de milieu de gamme et d’entrée de gamme, le géant chinois Xiaomi prépare déjà l’arrivée de la nouvelle version de son système d’exploitation pour Android, MIUI 15, qui sera basé sur Android 14.

Eh bien, pendant que cela se produit, nous pouvons déjà vous dire, grâce aux médias spécialisés Xiaomiui, quels seront les 48 téléphones Xiaomi, Redmi et POCO qui, presque certainement, ne seront pas mis à jour vers MIUI 15.

Si vous avez l’un de ces Xiaomi, oubliez de recevoir MIUI 15

L’équipe Xiaomiui a dressé une liste des terminaux qui seront exclus de la mise à jour de MIUI 15 sur la base de certaines déclarations de Xiaomi lui-même dans lesquelles il indique que ces smartphones ne recevront pas la nouvelle version de MIUI. Cependant, cela n’indique pas qu’aucun d’entre eux ne peut finalement être mis à jour vers MIUI 15, car il peut y avoir des changements d’ici novembre, ce qui sera lorsque la nouvelle variante de MIUI commencera à arriver sur les premiers appareils.

La plupart des smartphones de cette liste sont sur le marché depuis un certain temps maintenant, il était donc prévu qu’ils ne seraient pas éligibles à la mise à jour MIUI 15, et si vous en possédez un, vous ne devriez pas être surpris d’apprendre qu’il ne recevra plus de mises à jour.

Sans plus tarder, nous allons détailler les 48 téléphones Xiaomi, Redmi et POCO qui ne recevront pas MIUI 15 :

Xiaomi

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

Redmi

Redmi A1

Redmi A1+

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi 9 Prime

Redmi 9i

Redmi 9 Power

Redmi 9T

Redmi 10 Power

Redmi 10 Power Redmi 10C

Redmi 10A

Redmi 10 (India)

Redmi 10X

Redmi 10X 5G

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Racing

Redmi K30i

Redmi K30S

Redmi K30 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Max

Redmi Note 9S

Redmi Note 10

Redmi Note 10 Lite

POCO

POCO C40

POCO C50

POCO M2

POCO M2 Pro

POCO M3

POCO X2

POCO X3

POCO X3 NFC

POCO X3 Pro

POCO F2 Pro

