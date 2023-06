iPadOS 17 apporte des modifications indispensables à Stage Manager et aux widgets

Alors qu’une grande partie de l’attention au cours des deux dernières semaines a été sur Vision Pro et iOS 17, Apple a également une nouvelle mise à jour pour les utilisateurs d’iPad à venir plus tard cette année. J’utilise iPadOS 17 sur mon iPad Pro, et il y a deux choses qui sont restées jusqu’à présent.

Apple a dévoilé Stage Manager comme une nouvelle façon d’effectuer plusieurs tâches dans le cadre d’iPadOS 16 et de macOS Ventura l’année dernière. Alors qu’Apple n’a donné qu’une mention passagère à Stage Manager lors du dévoilement d’iPadOS 17 cette année à la WWDC, il s’avère que les changements sont en fait assez bien faits.

Le plus grand changement est que iPadOS 17 vous donne beaucoup plus de liberté lors de l’organisation et du redimensionnement des fenêtres avec Stage Manager. Bien qu’il n’y ait toujours pas autant de liberté que sur Mac, c’est un système bien meilleur que ce qui était offert dans la version initiale de Stage Manager. Il y a beaucoup plus de flexibilité et de support pour les fenêtres qui se chevauchent.

Vous pouvez également cliquer sur les icônes d’application tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour ajouter instantanément des fenêtres à votre espace de travail actuel. Honnêtement, ce changement à lui seul est assez important pour au moins rendre l’expérience Stage Manager utilisable pour moi sur iPad. Encore moins lorsqu’il est combiné avec la liberté de redimensionner et de placer les fenêtres.

Les modifications apportées à Stage Manager dans iPadOS 17 sont si notables et si bien faites que c’est maintenant un moyen viable pour moi d’effectuer plusieurs tâches sur l’iPad. De plus, il ne s’agit que d’iPadOS 17 beta 1. Apple a tout le temps d’affiner et d’améliorer encore plus le système avant que l’iPadOS 17 ne soit disponible pour tout le monde cet automne.

Je recommande également de consulter la rédaction de MacStories sur les changements de Stage Manager dans iPadOS 17.

Apple a introduit les widgets de l’écran d’accueil sur l’iPad il y a deux ans dans le cadre d’iPadOS 15. La mise à jour de cette année sur l’iPad apporte plus de fonctionnalités et de flexibilité. Avant tout, les widgets sont interactifs. Cela vous permet d’effectuer des tâches telles que jouer de la musique, terminer une tâche de liste de tâches, etc. sans ouvrir l’application correspondante pour ce widget.

Image via @Willydoo sur Twitter

En plus de la prise en charge des widgets interactifs, iPadOS 17 apporte également une grande mise à jour à la personnalisation de l’écran d’accueil. Dans iPadOS 15 et iPadOS 16, les widgets ne pouvaient être placés qu’autour des icônes d’application et les uns à côté des autres. Par exemple, vous ne pouviez pas laisser d’espace vide entre les widgets et les applications ni recréer la bande de widgets sur l’écran d’accueil de l’iPad que de nombreuses personnes appréciaient dans iPadOS 14.

Dans iPadOS 17, cependant, cela a changé. Les utilisateurs d’iPad peuvent désormais placer des widgets n’importe où sur l’écran d’accueil pour encore plus de personnalisation. Cela inclut la possibilité de reproduire la bande de widgets sur le côté de l’écran d’accueil de l’iPad.

La combinaison d’une personnalisation et d’une interactivité supplémentaires pour les widgets les rend infiniment plus utiles. Pour moi, l’interactivité des widgets est un changement beaucoup plus utile sur iPad que sur iPhone.

Avis de Netcost-security.fr

Si je devais résumer mes premières impressions d’iPadOS 17 en un seul mot, je dirais « flexibilité ». Apple a finalement supprimé certaines des barrières de sécurité notables qui restreignaient auparavant des éléments tels que les widgets et Stage Manager. C’est un grand pas dans la bonne direction.

iPadOS n’est toujours pas aussi flexible que macOS, et il ne le sera probablement jamais. Lentement mais sûrement, cependant, Apple apporte des changements qui peuvent aider à transformer l’iPad en une plate-forme plus robuste et plus puissante pour plus de personnes.

Il existe également d’autres changements utiles dans iPadOS 17, y compris de grands changements dans la façon dont l’iPad gère les PDF. J’en aurai plus plus tard.

L’objectif final est que les gens puissent utiliser l’iPad sans avoir à compromettre leurs flux de travail par rapport à ce qu’ils font sur le Mac. Cela n’indique pas qu’iPadOS doit offrir toutes les fonctionnalités offertes par macOS de la même manière. Lorsque j’utilise mon iPad Pro, je ne veux pas de l’expérience macOS. Je veux l’expérience iPadOS, juste avec la puissance et la flexibilité de macOS.

En fait, l’iPad devrait offrir plus de flexibilité que le Mac, compte tenu de l’accent mis à la fois sur la saisie tactile et par le curseur, sur les différents facteurs de forme et sur la connectivité mobile. Nous n’en sommes pas encore là, mais les changements d’iPadOS 17 combinés aux récentes versions de Logic Pro et Final Cut Pro pour iPad me donnent plus d’espoir que je n’en ai eu depuis longtemps.

