iOS 17 a une fonctionnalité intelligemment conçue pour prévenir les fatigues oculaires

iOS 17 est la prochaine grande mise à jour logicielle d’Apple pour ses iPhones. Révélé lors de la WWDC 2023, le nouveau système d’exploitation apporte son lot de fonctionnalités. Parmi eux, vous avez un centre de contrôle raffiné, qui offre de nombreuses options de personnalisation. La mise à jour apporte également des applications finement réglées au système.

De plus, une fonctionnalité spécifique d’iOS 17 peut vous aider à éviter la fatigue oculaire et la fatigue oculaire. C’est ce qu’on appelle Screen Distance, qui, comme son nom l’indique, facilite le maintien de l’écran de votre iPhone à une distance optimale. Apple dit qu’il s’agit d’une fonctionnalité opt-in, ce qui indique que vous ne serez pas obligé de l’utiliser. Mais comme la fonctionnalité est si bénéfique, je pense que tout le monde devrait l’utiliser.

En quoi consiste la fonction de distance d’écran d’iOS 17

Le fait est qu’il est facile de se laisser emporter par ce que vous faites sur votre téléphone. Qu’il s’agisse d’un jeu, d’une vidéo ou simplement d’une navigation occasionnelle, vous pouvez inconsciemment placer votre téléphone trop près de vos yeux. Eh bien, garder un écran trop près de vos yeux pendant trop longtemps les fatigue. Et pour prendre soin de votre santé oculaire, Apple a introduit la fonctionnalité Screen Distance sur iOS 17.

Screen Distance sur iOS 17 tire parti de la caméra TrueDepth qui se trouve dans votre iPhone. Oui, c’est le même capteur qui est responsable de Face ID, que vous utilisez pour déverrouiller votre téléphone. Avec le capteur, la fonction détecte la distance entre vos yeux et l’écran du téléphone.

Lorsqu’il voit que vous tenez le téléphone trop près pendant trop longtemps, Screen Distance vous donne une alerte. Il dira que votre « iPhone/iPad est trop proche ». Et cela vous indique essentiellement que vous devez tenir l’appareil un peu loin de vos yeux pour éviter les tensions. Voir? Cette fonctionnalité iOS 17 est très pratique !

Comment fonctionne la fonctionnalité

Au cas où vous vous poseriez la question, une distance de 16 à 18 pouces entre votre téléphone et vos yeux est considérée comme optimale. C’est à peu près sans lien de dépendance pour la plupart des personnes. Cette distance réduit la fatigue de vos yeux et les maintient en bonne santé. La fonctionnalité iOS 17, en revanche, vous avertit lorsque le téléphone se trouve à moins de 12 pouces de vos yeux.

Une chose que vous devez noter est que la fonctionnalité iOS 17 ne vous avertira que lorsque vous tenez l’appareil trop près pendant plusieurs minutes. Donc, ce n’est pas comme si la fonction Screen Distance vous dérangeait juste après que vous ayez rapproché l’écran pour regarder quelque chose de près.

Une coche apparaîtra à l’écran une fois que vous déplacerez l’appareil à une distance de sécurité. Et vous verrez un bouton « Continuer », qui, une fois appuyé, vous permettra de faire ce que vous étiez en train de faire à l’écran. Parallèlement à l’avertissement, la fonctionnalité iOS 17 affichera des rappels. Il dit: « Gardez votre téléphone à bout de bras peut protéger votre vue. »

Comment activer la fonction de distance d’écran sur iOS 17

La fonction Screen Distance sur iOS 17 sera désactivée par défaut. Comme mentionné précédemment, Apple dit qu’il s’agit d’une fonctionnalité opt-in. Cela indique que vous devrez l’activer manuellement. Pour ce faire, vous devrez accéder aux paramètres, puis à l’heure de l’écran et localiser l’option de distance d’écran. La fonction s’activera lorsque vous appuyez sur le bouton à droite.

Apple indique que la fonctionnalité est compatible avec l’iPhone XS et les modèles plus récents. La fonctionnalité sera également disponible pour iPadOS 17 sur les modèles iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces lancés en 2018 ou plus tard. Et au cas où vous vous poseriez la question, iOS 17 et iPadOS 17 seront lancés plus tard cette année.

