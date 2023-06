Les montres intelligentes Samsung seront bientôt capables de lire le rythme cardiaque détaillé

Samsung est toujours en train d’améliorer encore ses wearables. La société a récemment publié une nouvelle mise à jour pour améliorer le son de ses écouteurs Buds 2 Pro. Ensuite, la société sud-coréenne s’est concentrée sur un autre portable. Cette fois-ci, il s’agit d’une amélioration de ses montres intelligentes. La société se prépare à introduire une nouvelle fonctionnalité dans ses montres connectées. Des sources ont suggéré que cette nouvelle fonctionnalité est une fonctionnalité potentiellement salvatrice. Cette fonctionnalité est connue sous le nom de notification de rythme cardiaque irrégulier (IHRN). La nouvelle fonctionnalité aidera les utilisateurs à comprendre la santé de leur cœur et à rendre les montres Galaxy encore meilleures.

L’IHRN est que Galaxy Watch aidera à freiner la fibrillation auriculaire

La fibrillation auriculaire (FAib) est un problème cardiaque courant. Il s’agit principalement de l’irrégularité du rythme cardiaque qui touche des millions de personnes chaque année. Une nouvelle projection de l’American Heart Association suggère que plus de 12 millions de personnes pourraient être touchées par la fibrillation auriculaire d’ici 2030. Avec cette nouvelle mise à jour des montres Galaxy, les utilisateurs peuvent rester vigilants. La montre avertira les utilisateurs si le rythme des cœurs suggère la présence d’AFib.

Cette fonctionnalité n’est pas destinée à remplacer toute forme d’équipement médical. Cependant, cela aidera l’utilisateur à pouvoir consulter rapidement un médecin avant que les choses ne deviennent graves. Tout problème lié au cœur est une menace potentielle de mort ; par conséquent, cette nouvelle fonctionnalité sera une bouée de sauvetage potentielle pour les utilisateurs de montres Galaxy.

Comme vous le savez peut-être déjà, les montres Galaxy sont dotées de nombreuses fonctionnalités impressionnantes de surveillance de la santé. L’ajout de l’IHRN donnera aux utilisateurs un aperçu approfondi de leur bien-être cardiovasculaire. La capacité de détecter les problèmes cardiaques potentiels à un stade précoce fait des montres intelligentes des facilitateurs d’interventions et de traitements rapides. À long terme, cela contribuera à sauver de nombreuses vies. La plupart des problèmes cardiaques manifestent généralement peu ou pas de symptômes aux premiers stades. Grâce à la disponibilité du RHI, les utilisateurs peuvent détecter rapidement de tels problèmes.

Disponibilité de l’IHRN sur les montres Galaxy et les appareils pris en charge

Samsung devrait lancer la mise à jour du logiciel One UI 5 Watch plus tard cet été. Des sources suggèrent que la société lancera cette fonctionnalité avec la prochaine mise à jour. La société ne lancera pas cette fonctionnalité à l’échelle mondiale dès le départ. Samsung le lancera d’abord dans 13 pays. Ces pays comprennent l’Argentine, l’Azerbaïdjan, le Costa Rica, la République dominicaine, l’Équateur, la Géorgie, le Guatemala, la Chine, l’Indonésie, le Panama, les Émirats arabes unis, les États-Unis et la Corée du Sud.

La fonctionnalité fera ses débuts sur de nouvelles montres comme la Galaxy Watch 5 et la Watch 5 Pro. Toutes les autres montres prenant en charge la mise à jour One UI 5 Watch bénéficieront également de la fonctionnalité. Plus tard cette année, la société l’étendra aux montres plus anciennes qui ne prennent pas en charge One UI 5.

Les montres intelligentes permettent aux utilisateurs de prendre le contrôle de leur propre santé

Fini le temps où vous deviez consulter un médecin pour chaque test. Avec des capacités de surveillance de la santé plus sophistiquées, les montres intelligentes de Samsung et d’autres fabricants rendent les choses beaucoup plus faciles. Les montres intelligentes permettent aux utilisateurs de prendre le contrôle de leur propre santé et de surveiller leur santé sans consulter fréquemment le médecin.

Les montres intelligentes fournissent désormais des technologies pratiques et facilement accessibles qui aident l’utilisateur final à gérer sa santé et à réduire les attaques cardiovasculaires inattendues. Les fabricants se sont engagés à contribuer à promouvoir le bien-être général du grand public en faisant des montres connectées le meilleur compagnon de surveillance de la santé.

