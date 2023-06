Benchmarks Vivo X90S : Plus puissant que Xiaomi 13 Ultra et Galaxy S23 Ultra

Vivo, le fabricant chinois de smartphones, s’apprête à lancer son dernier appareil phare, le Vivo X90S. L’appareil a déjà été testé dans deux tests de référence populaires, AnTuTu et Geekbench, et a montré les meilleurs résultats dans les deux. Cela place le X90S en concurrence directe avec d’autres appareils phares populaires sur le marché, tels que le Xiaomi 13 Ultra et le Samsung Galaxy S23 Ultra.

Vivo X90S : un nouvel appareil phare avec des scores de référence record

Lors du test AnTuTu, le Vivo X90S a obtenu un score record de 1,65 million de points. Il s’agit d’une réalisation remarquable, car aucun autre appareil phare alimenté par Snapdragon 8 Gen 2 n’a été en mesure d’atteindre un score aussi élevé. Le test Geekbench 6 a également montré des résultats impressionnants, le X90S marquant 1790 points dans le test monothread et 5381 points dans le test multithread.

La version du Vivo X90S qui a été testée avait 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire flash. Cependant, le smartphone aura également d’autres options disponibles. Il fonctionnera sur Android 13 avec l’interface OriginOS 3. En termes d’autres caractéristiques, le Vivo X90S ne différera pas beaucoup du Vivo X90 habituel. Il comportera un écran AMOLED 1,5K, un appareil photo Zeiss avec des capteurs 50, 12 et 12 MP et une batterie 4810mAh avec prise en charge de la charge 120W.

Le Vivo X90S est un appareil phare très puissant et performant qui ne manquera pas d’impressionner les utilisateurs. Ses scores élevés dans les tests de référence, ainsi que ses caractéristiques impressionnantes, en font un concurrent sérieux sur le marché. Le X90S est définitivement un appareil à surveiller. Avec la commodité supplémentaire d’une charge rapide et d’un excellent système de caméra.

Ainsi, alors que l’industrie des smartphones devient de plus en plus compétitive, il est important que les fabricants sortent des appareils qui se démarquent. Le Vivo X90S semble être un tel appareil, avec ses performances exceptionnelles et ses caractéristiques haut de gamme. Il sera intéressant de voir comment il se comporte sur le marché. Et comment il se compare aux autres appareils phares populaires. Pour l’instant, le X90S est définitivement un appareil à surveiller.

