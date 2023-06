AVC, les gouttes nasales révolutionnaires accélèrent et améliorent la récupération dans les tests de laboratoire

Une équipe de recherche internationale a démontré en laboratoire que des gouttes nasales contenant une molécule spécifique (appelée C3a) sont capables d’améliorer et d’accélérer de manière significative la récupération après un AVC. Les gouttes doivent être administrées une semaine après la crise. Des espoirs pour des millions de patients.

Les scientifiques ont développé des gouttes nasales qui améliorent et accélèrent la récupération après un AVC ischémique lors de tests en laboratoire. L’un des aspects les plus surprenants est que ces gouttes ne doivent pas être administrées immédiatement, mais une semaine après l’AVC. Cela indique qu’ils peuvent également être très efficaces pour tous les patients qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas se rendre immédiatement à l’hôpital ou qui ne tirent pas d’avantages significatifs de deux des traitements de choix pour cette pathologie, à savoir la thérapie pour dissoudre les caillots sanguins responsables de l’AVC. (thrombolyse) et leur élimination mécanique, appelée thrombectomie.

Les gouttes nasales d’une telle efficacité changent donc potentiellement la donne et pourraient changer la vie de millions de patients victimes d’AVC. Qu’il suffise de dire que, selon les données de l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), en France, chaque année, 200 000 personnes développent un accident vasculaire cérébral – dont 4 sur 5 sont de nouveaux patients -, alors qu’il y en a environ 10 millions dans le monde. La moitié des patients développent des déficits moteurs, de la parole, de l’anxiété, de la dépression et d’autres conditions qui réduisent la qualité de vie. Ce n’est pas un hasard si l’AVC est la première cause d’invalidité dans le monde et la troisième cause de décès après les maladies cardiovasculaires et le cancer. Un traitement de ce type peut donc véritablement représenter un tournant en médecine, mais aussi d’un point de vue social et économique.

L’efficacité des gouttes nasales a été déterminée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques suédois du Département des neurosciences cliniques de l’Institut des neurosciences et de la physiologie de l’Académie Sahlgrenska de l’Université de Göteborg, qui a collaboré étroitement avec les collègues de la Faculté de médecine. de l’Université de Cologne et de l’hôpital universitaire de Cologne, de l’Institut de biotechnologie de l’Académie tchèque des sciences, de l’Institut Max Planck pour la recherche sur le métabolisme et d’autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Marcela Pekna, professeur de neuroimmunologie à l’université suédoise, ont démontré l’efficacité des gouttes nasales dans des tests sur des modèles murins (souris). En termes simples, ils ont traité un groupe de souris victimes d’un AVC ischémique avec les gouttes et un autre groupe avec un placebo ; les premiers ont obtenu des bénéfices significatifs en termes de récupération et de vitesse de récupération de la fonction motrice par rapport aux seconds. Les résultats ont été confirmés dans des expériences menées dans plusieurs laboratoires.

Mais comment fonctionnent exactement ces gouttes nasales ? Premièrement, le principe actif est une molécule appelée peptide du complément C3a, un régulateur de l’inflammation et de la réponse immunitaire impliqué dans le neurodéveloppement, la plasticité neurale et la neurodégénérescence. Par résonance magnétique, les chercheurs ont observé que l’administration de cette molécule augmente la formation de nouvelles connexions dans le cerveau des souris traitées. « Nos résultats montrent que le peptide C3a affecte la fonction des astrocytes – c’est-à-dire les cellules qui contrôlent de nombreuses fonctions des cellules nerveuses dans les cerveaux sains et malades – et les signaux que les astrocytes envoient aux cellules nerveuses », a-t-il déclaré dans un rapport. communiqué de presse Professeur Milos Pekny, co-auteur de l’étude. Les gouttes sont administrées une semaine après l’AVC car les donner trop tôt « pourrait augmenter la quantité de cellules inflammatoires dans le cerveau », expliquent les experts.

« Avec cette méthode, plus besoin de courir contre la montre. Si le traitement est utilisé en pratique clinique, tous les patients victimes d’un AVC pourraient le recevoir, même ceux qui arrivent à l’hôpital trop tard pour une thrombolyse ou une thrombectomie. Même ceux qui ont une incapacité résiduelle après le retrait du caillot pourraient s’améliorer avec ce traitement », a souligné le professeur Pekna. D’autres éléments positifs incluent la permanence des effets bénéfiques après l’arrêt du médicament et le fait que, à l’avenir, ces gouttes pourraient être auto-administrées par le patient ou avec l’aide d’un proche, sans avoir besoin de l’assistance d’un opérateur sanitaire.

Bien sûr, le fait que ces gouttes fonctionnent si bien chez la souris n’indique pas automatiquement qu’elles fonctionnent chez l’homme, il faudra donc passer à la pratique clinique pour le prouver. Pour cette étape, comme l’expliquent les experts, l’apport d’une société pharmaceutique intéressée à expérimenter le peptide C3a en gouttes nasales sera indispensable. Les détails de la recherche « Le traitement par le complément C3a accélère la récupération après un AVC via la modulation de la réactivité des astrocytes et de la connectivité corticale » ont été publiés dans The Journal of the Clinical Investigation (JCI).

