C’est l’Android haut de gamme le plus vendu jusqu’à présent en 2023

Le smartphone Android haut de gamme le plus vendu de 2023 est un modèle Samsung.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est le mobile haut de gamme le plus vendu jusqu’à présent cette année

Les dernières données sur les ventes mondiales de smartphones compilées par Canalys ont clairement indiqué que le Samsung Galaxy S23 Ultra est le smartphone Android de la gamme « premium » le plus vendu au monde jusqu’à présent en 2023. Cela a été partagé par Samsung lui-même dans son blog officiel , où l’on dit que « les fans de la série S ratifient leur fidélité ».

En plus d’avoir réussi à placer le Galaxy S23 Ultra en tête du top des téléphones Android premium les plus vendus en 2023, Samsung compte également quatre autres smartphones de cette catégorie parmi les quinze best-sellers mondiaux entre les mois de janvier et mars. Il convient de mentionner que la liste comprend à la fois les smartphones Android et iPhone.

Quatre Samsung Galaxy parmi les mobiles premium les plus vendus de 2023

Dans le rapport, il est précisé que les trois terminaux de la série Galaxy S23 figurent parmi les meilleures ventes à ce jour cette année. De même, le Samsung Galaxy Z Flip4 est le seul smartphone pliable qui apparaît dans ce classement, démontrant clairement sa popularité auprès du grand public.

« Le Samsung Galaxy S23 Ultra est le smartphone Android le plus populaire d’après le classement des ventes au premier trimestre 2023, suivi du Galaxy S23 et du Galaxy S23+, respectivement deuxième et troisième. »

En revanche, les modèles de l’année dernière sont toujours parmi les plus recherchés. Le Samsung Galaxy S22 a réussi à se faufiler dans le top 15 des mobiles premium les plus vendus de 2023.

Dans le rapport publié par Canalys, il ressort que le segment des smartphones « premium » a connu une croissance inhabituelle tout au long des premiers mois de l’année, la demande ayant augmenté de 4,7 % par rapport à la même période l’an dernier. Ainsi, un smartphone sur trois vendu dans le monde entre janvier et mars coûte plus de 500 euros.

Galaxy S23

Marque Samsung Autre nom Galaxy S23 Date de sortie 17-02-2023 Prix 959 €

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :