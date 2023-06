Du café décaféiné naturel (et non industriel) toujours plus proche grâce à ces plantes spéciales

Le Brésil s’est lancé dans la culture de plantes qui produisent naturellement du café Arabica décaféiné, une révolution possible si son efficacité est prouvée. À ce jour, en effet, la caféine n’est éliminée que par des procédés industriels.

Des chercheurs brésiliens sont à un pas de commercialiser des plantes qui produisent naturellement des grains de café décaféinés, comme le rapporte le journal britannique Guardian. C’est un travail qui dure depuis une vingtaine d’années et qui vient tout juste d’atteindre un tournant, avec la plantation « tapis » de ces plantes spéciales dans des champs sélectionnés, pour vérifier leur productivité et leur efficacité dans un contexte agricole – naturel. Si tout se passe comme prévu, dans un proche avenir, il sera possible d’obtenir du café de la variété Arabica (obtenu à partir de la plante Coffea arabica) décaféiné de manière totalement naturelle, une solution qui pourrait révolutionner le marché de la boisson savoureuse.

En fait, tout le monde ne sait peut-être pas que les variétés décaféinées que l’on trouve dans les bars ou les supermarchés sont obtenues par des procédés industriels plus ou moins complexes, qui dans certains cas peuvent libérer des traces de substances chimiques dans le café. Comme on le sait, les produits transformés et transformés peuvent avoir un certain impact sur la santé, c’est pourquoi beaucoup évitent le café décaféiné pour cette raison. C’est pourtant un produit très apprécié, offrant le goût du café sans les effets psychoactifs – ou en tout cas très limités – liés à la caféine. Ce stimulant stimule le système nerveux et des millions de personnes l’utilisent pour rester éveillés, mais il peut avoir des effets secondaires tels que des battements cardiaques rapides, de l’anxiété, de l’insomnie, des problèmes gastro-intestinaux et plus encore. Le café décaféiné n’exclut pas complètement le risque, car une concentration minimale de caféine est toujours présente, mais comme indiqué, il est obtenu par un procédé industriel.

Désormais, grâce au long travail des scientifiques de l’Instituto Agronomico de Campinas (IAC), il sera très probablement possible de siroter un bon café Arabica décaféiné sans résidus chimiques potentiels, puisqu’il est produit de manière parfaitement naturelle. Mais comment ont-ils obtenu ces céréales spéciales ? Tout simplement, au fil des années, ils ont croisé diverses plantes peu concentrées en caféine, exploitant les nombreux cultivars hébergés dans la « banque de germoplasmes » de l’institut. Croisement après croisement, l’équipe dirigée à l’origine par le professeur Paulo Mazzafera a obtenu une plante avec une concentration en caféine de 0,07 %, soit dix fois ou plus inférieure à celle trouvée dans les caféiers arabica typiques. Le cultivar a été obtenu naturellement par croisement et non par génie génétique pour supprimer les gènes de la caféine ; c’est un détail important, étant donné que les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont strictement réglementés et que tout le monde ne veut pas en consommer. Au lieu de cela, la productivité a été augmentée grâce à des méthodes biotechnologiques avancées, comme l’a expliqué dans le passé la chercheuse Mirian Maluf de l’Embrapa Café, qui a collaboré avec l’IAC.

« Les résultats que nous avons obtenus jusqu’à présent semblent prometteurs, nous sommes optimistes », a déclaré le Dr Julio Cesar Mistro, chercheur principal du projet à l’IAC. Il ne reste plus qu’à attendre les résultats des récoltes pour savoir si le café décaféiné naturel arrivera dans les bars et supermarchés. En cas de succès, il sera également probablement proposé à un prix inférieur, car les processus industriels pour éliminer la caféine ne seront plus nécessaires.

