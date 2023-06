Le réseau social caché d’Apple Music est basique mais idéal pour la découverte

Apple Music n’est pas connu pour être un réseau social. Apple a essayé cela il y a plus de 10 ans lorsqu’il a lancé puis tué iTunes Ping. Mais bien qu’il n’ait pas un nom intelligent, Apple Music possède de merveilleuses fonctionnalités sociales que j’ai appris à apprécier et, peut-être, à prendre pour acquises.

Voici comment je profite de ces fonctionnalités et ce qu’Apple pourrait faire à l’avenir.

Et pendant que vous êtes ici : suivez-moi sur Apple Music. Mais s’il vous plaît, ne jugez pas mes goûts musicaux. La beauté de la vie, c’est qu’on peut tous aimer des choses différentes !

Fonctionnalités de réseau social d’Apple Music

Alors que Ping a essayé d’en faire trop, les fonctionnalités sociales d’Apple Music sont simples mais utiles. En fait, Apple a même supprimé la fonctionnalité Apple Music Connect en 2018 pour simplifier davantage l’expérience. Apple n’insiste plus pour que vous communiquiez avec les artistes via Apple Music. Au lieu de cela, l’accent est mis sur les amis et la famille.

Vous pouvez suivre tous vos amis, et ils peuvent vous suivre en retour. Sur le profil de chaque utilisateur, vous pouvez voir une répartition de toutes leurs listes de lecture publiques, ce qu’ils ont écouté le plus récemment, et une liste de leurs abonnés et de ceux qu’ils suivent. Cela facilite la recherche d’autres personnes que vous pourriez également vouloir suivre.

Je trouve que le système de profil d’Apple Music est un outil précieux pour trouver de la nouvelle musique. Les gens ont des goûts musicaux variés et j’aime visiter les profils des gens pour voir ce qu’ils écoutent. Pouvoir voir les listes de lecture personnalisées des gens est également très utile.

Par exemple, j’ai découvert que Willian Max avait créé une playlist détaillée de la setlist de la tournée Eras de Taylor Swift. Federico Viticci a une merveilleuse tradition de création de listes de lecture « Best of » chaque année avec ses nouvelles chansons préférées. À mon incroyable plaisir, l’exécutif d’Apple, Eddy Cue, a une liste de lecture dédiée à la setlist de la tournée de Coldplay.

Ces amis avec qui je n’ai pas parlé depuis le lycée ? Ils écoutent toujours la même musique country. Ma sœur, qui prétendait détester une chanson que je lui ai recommandée ? Il est maintenant sur sa liste de lecture « Favoris ». Zac Hall ? Un grand fan de Lana Del Rey. Jason Snel ? Un grand fan de The 1975, tout comme moi. Ce sont les petites informations que vous pouvez découvrir sur les utilisateurs d’Apple Music.

Un autre aspect que j’apprécie est que lorsque vous affichez une liste de lecture ou un album, Apple Music vous montrera lesquels de vos amis ont également écouté. Si je regarde un nouvel album et que je vois qu’un ami a écouté, je serais peut-être plus enclin à l’écouter et à le contacter pour lui demander son avis.

Et si vous ne voulez pas participer à tout cela, Apple vous permet de rendre votre profil Apple Music privé. Vous pouvez également choisir les listes de lecture que vous souhaitez rendre publiques. Notre ami Myke Hurley, par exemple, ne veut pas qu’on sache ce qu’il écoute… mais voici un indice : c’est The Beach Boys.

Il y a plus qu’Apple pourrait faire…

C’est un équilibre délicat à trouver car vous ne pouvez entasser que beaucoup de choses dans l’application Musique, mais il y a certainement plus qu’Apple pourrait faire pour mettre à niveau les fonctionnalités sociales d’Apple Music. Spotify, par exemple, offre la possibilité de voir un flux de l’activité récente de vos amis, y compris un aperçu en direct de ce qu’ils écoutent à ce moment précis.

Offrir une sorte de chronologie ou de flux d’activités d’amis dans Apple Music serait un excellent ajout. Pourtant, je me suis retrouvé à profiter de ce qui est déjà disponible.

Soit dit en passant : si vous cherchez un moyen de faire passer les illustrations de votre liste de lecture Apple Music au niveau supérieur, consultez Denim pour iPhone. Caset est une autre application Apple Music du même développeur avec des fonctionnalités d’illustration similaires et des options de collaboration intéressantes.

Mais ce qu’Apple Music propose aujourd’hui en termes de fonctionnalités sociales est superbe. Je trouve que la musique est l’une des choses les plus personnelles au monde, et avoir un aperçu de ce que mes amis et ma famille écoutent est tout simplement joyeux.

