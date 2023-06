Dites adieu aux coques de protection : Apple travaille sur des iPhones résistants aux rayures

Il semble qu’Apple prépare la voie à de futurs iPhones avec un fort niveau de résistance aux rayures et à l’abrasion. Selon Patently Apple, le géant a obtenu un nouveau brevet pour le matériau « Spatial Composites » par le US Patent and Trademark Office. Ce brevet Spatial Composites indique qu’Apple travaille sur un nouveau type de matériau pour protéger ses iPhones, iPads et Apple Watch contre les rayures sur leur corps. La société veut s’assurer que l’utilisateur n’aura pas besoin de s’appuyer sur des étuis de protection pour protéger ses appareils. Nous avons déjà une protection pour l’écran, et maintenant Apple veut aller au-delà en rendant tout le corps résistant aux rayures et à l’abrasion.

La technologie des matériaux composites vient remplacer votre coque iPhone standard

Conformément au brevet, Apple créera un panneau arrière résistant aux rayures en utilisant des matériaux résistants à l’abrasion. Ils pourraient être intégrés au châssis d’un iPhone pour le rendre plus solide. Il répertorie Christopher Prest, Stephen Lynch et Teodor Dabov comme les inventeurs de Spatial Composites. Tous sont des ingénieurs travaillant pour Apple. Apple explique les différents matériaux utilisés dans la fabrication des smartphones et leur résistance aux rayures respective par rapport au blindage électromagnétique. La société explique que si le plastique n’interfère pas avec la connectivité radio, il n’est pas aussi résistant aux rayures. En revanche, le Métal est plus résistant mais perturbe les signaux radio. Enfin, la céramique est résistante aux rayures et n’interfère pas avec la connectivité, mais elle n’est pas trop solide.

Le brevet explique les « composites spatiaux ». Il mélange un composite de métal et de céramique avec des propriétés anti-rayures, une durabilité supérieure et une interférence minimale. Selon le brevet, le matériau de substrat résultant comportera une matrice moulable avec ces métaux et céramiques situés entre 10 et 100 microns l’un de l’autre.

La nouvelle technologie rejoindrait la technologie Crystal Shield d’Apple qui vient protéger les écrans des rayures. Avec le Spatial Composite, Apple va booster la résistance de ses appareils. L’objectif est peut-être de faire en sorte que les iPhones conservent leur tout nouveau look même après des mois, voire des années, d’utilisation continue.

Ne retenez pas votre souffle tout de suite pour la technologie. Après tout, ce n’est qu’un brevet pour le moment. Désormais qu’Apple l’a accordé, nous devrions le voir devenir une réalité sur les iPhones. Mais encore, cela pourrait prendre des années. Jusque-là, l’étui de protection sera votre meilleur ami dans le voyage pour garder votre iPhone tout neuf. De toute évidence, la nouvelle technologie n’arrivera pas à temps pour la série iPhone 15.

