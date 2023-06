Meta confirme une panne en cours affectant Facebook, Instagram et WhatsApp

Une panne en cours indique que les utilisateurs ne peuvent pas accéder aux services Meta, notamment Instagram, Facebook et WhatsApp. Selon Meta, les problèmes sont causés par une panne affectant sa plate-forme Ads Manager.

Instagram, Facebook et WhatsApp sont en panne pour de nombreux utilisateurs

La panne affecte les utilisateurs du monde entier, selon les rapports du site Web d’agrégateur Downdetector. Les problèmes semblent avoir commencé vers 12h30 PT pour la plupart des utilisateurs. Tout le monde n’est pas touché, mais il semble que ce soit une panne assez répandue.

Selon Reuters, la plate-forme Ads Manager de Meta est à blâmer pour les pannes de Facebook, Instagram et WhatsApp. Il s’agit de la plateforme par laquelle les marques achètent et créent des publicités Facebook. Tout ce qui se passe avec la plate-forme aujourd’hui est apparemment suffisamment grave pour qu’elle ait mis ces trois plates-formes hors ligne.

Dans un communiqué, Meta a déclaré qu’il s’efforçait de résoudre le problème, mais il n’a pas fourni de délai pour un correctif. « des problèmes avec son Ads Manager, son outil publicitaire qui permet aux marques d’acheter et de créer des publicités Facebook. « Nos équipes d’ingénieurs sont conscientes et cherchent activement à résoudre le problème le plus rapidement possible », a déclaré la société.

Le compte d’assistance d’Instagram a fait écho à la situation sur Twitter : « Nous sommes conscients que certains d’entre vous pourraient rencontrer des problèmes avec IG en ce moment. Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale dès que possible. Désolé pour le dérangement et merci pour la patience.”

Vous rencontrez des problèmes avec Facebook, WhatsApp ou Instagram ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Source : TwitterInstagram et Mastodon



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :