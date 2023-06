Voici ce dont vous avez besoin pour charger rapidement le MacBook Air 13 ou 15 pouces

Comme les ordinateurs portables MacBook Pro modernes, les derniers modèles de MacBook Air d’Apple prennent en charge une charge rapide qui peut donner jusqu’à 50 % de batterie en aussi peu que 30 minutes. Cependant, par défaut, les deux tailles de l’Air sont livrées avec un chargeur qui ne prend pas en charge la fonctionnalité. Voici les exigences et les détails sur la façon de charger rapidement MacBook Air.

Le chargeur par défaut inclus avec les ordinateurs portables MacBook Air M2 13 et 15 pouces est soit le chargeur USB-C simple 30 W, soit le chargeur USB-C double port 35 W.

Pour l’Air 13 pouces de base, il s’agit d’une mise à niveau de 20 $ pour récupérer l’adaptateur secteur 70 W qui chargera rapidement l’ordinateur portable, mais les machines 13 pouces de niveau intermédiaire et personnalisées et tous les modèles MacBook Air 15 pouces peuvent être mis à niveau. gratuitement à l’adaptateur secteur 70W.

La partie délicate est que vous devez en être conscient lorsque vous achetez.

Mais que vous ayez déjà un MacBook Air ou que vous souhaitiez obtenir le chargeur USB-C à double port pour plus de flexibilité et en choisir un plus puissant lorsque vous en avez besoin, vous pouvez toujours utiliser une brique USB-C tierce, faites simplement sûr que c’est 70W ou plus.

Vous pouvez vous procurer le nouveau chargeur GaN 70W d’Apple seul pour 59 $. Un hic pour les chargeurs tiers, puisque le MacBook Air nécessite 67/70 W ou plus, cela indique que vous devrez peut-être passer à des chargeurs de 100 W car 30, 65 et 100 W sont les options les plus courantes. Même ainsi, ils sont plus abordables à environ 46 $.

Voici les spécifications d’Apple pour une charge rapide des MacBook Air 2022 et 2023.

Comment charger rapidement MacBook Air

Exigences du MacBook Air 15 pouces

Adaptateur secteur USB-C 70 W ou supérieur avec câble USB-C ou câble USB-C vers MagSafe 3

Apple Studio Display ou Pro Display XDR avec câble Thunderbolt se recharge rapidement

Les moniteurs externes tiers de 85 W chargeront rapidement le MacBook Air 15 pouces

Configuration requise pour le MacBook Air 13 pouces (2022)

Adaptateur secteur USB-C 67 W ou supérieur avec câble USB-C ou câble USB-C vers MagSafe 3

Apple Studio Display ou Pro Display XDR avec câble Thunderbolt se recharge rapidement

Les moniteurs externes tiers avec 85 W chargeront rapidement l’Air 13 pouces

Pour rappel, le MacBook Pro 14 pouces a besoin d’au moins 96 W avec un câble d’alimentation USB-C ou USB-C vers MagSafe 3 pour une charge rapide.

Et le MacBook Pro 16 pouces nécessite un adaptateur secteur de 140 W avec le câble USB-C vers MagSafe 3.

Nous venons également de voir un démontage du nouveau chargeur USB-C GaN 70 W d’Apple, plus petit que la précédente brique 67 W de l’entreprise.

Image via ChargerLAB

