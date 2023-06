Le tyran en chef de Reddit trouve plus de carburant pour l’incendie de la benne à ordures avec la menace de remplacer les modérateurs

« Quelqu’un d’autre a l’impression qu’il fait chaud ici ? » C’est ce que le PDG de Reddit, Steve Huffman, demanderait s’il était au courant à distance de l’incendie de la benne à ordures qu’il continue d’alimenter autour de la communauté qu’il a aidé à construire. Au lieu de cela, l’ancien cofondateur et tyran actuel a un nouveau plan d’attaque : croisez-le et vous êtes viré… de la modération… gratuitement… pendant des années.

Cette semaine, nous avons vu suffisamment de sous-reddits devenir sombres pour que l’ensemble du site soit en fait hors ligne. C’est parce que les modérateurs de la communauté sont profondément insatisfaits de la direction que Huffman prend pour l’entreprise. Cela découle d’un plan abrupt visant à facturer aux développeurs d’applications tiers l’accès à l’API Reddit de telle sorte que pratiquement tous les clients Reddit n’ont d’autre choix que de fermer.

Bien sûr, Reddit est une entreprise privée qui espère devenir publique, mais ce sont les remarques publiques de Huffman qui rendent tout cela encore plus amer. The Verge a le dernier mémo de Huffman aujourd’hui :

Nous sommes également conscients que certains membres de votre équipe de mods ont exprimé leur souhait de fermer votre communauté indéfiniment. Nous tendons la main pour savoir s’il s’agit du consensus atteint par l’équipe de mods. […] S’il y a des mods ici qui sont prêts à travailler pour rouvrir cette communauté, nous sommes disposés à travailler avec vous pour traiter une demande de suppression de Top Mod ou réorganiser l’équipe de mod pour atteindre cet objectif si les mods plus haut dans la liste entravent la réouverture. Nous traiterions cette demande et toute tentative de représailles ici dans cette chaîne de modmail immédiatement. Notre objectif est de travailler avec l’équipe de mods existante pour trouver une voie à suivre et nous assurer que votre sous-reddit est mis à la disposition de la communauté qui y habite. Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas rouvrir et maintenir la communauté, veuillez nous en informer.

Fondamentalement, faites la queue ou tombez de la plate-forme. Huffman insiste sur le fait que de toute façon, aucun des « bruits » n’a d’importance, mais personne ne peut garder ses mains sur ses oreilles pour toujours. En attendant, le cofondateur semble déterminé à creuser ses talons dans le sol, peu importe ce que disent les gens intelligents autour de lui.

Bon sang, on pourrait penser que ce type était un PDG choisi par le capital-risque et venu du monde extérieur de la culture Reddit et non l’un des fondateurs de la société d’origine il y a 17 ans.

