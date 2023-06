Pratique: ‘AirCard’ met la technologie Find My d’Apple dans une carte de visite numérique compatible NFC

Depuis qu’Apple a lancé l’AirTag, les entreprises se sont envolées pour créer des étuis, des cordons, des porte-clés et bien d’autres accessoires. Pour la plupart, ces accessoires fonctionnent. J’en ai un sur mes bagages, un sur le collier de mon chien et un autre sur mon porte-clés, mais il manquait une solution : le traceur de portefeuille. Le plus gros problème, du moins pour moi, est que l’AirTag est épais par rapport aux cartes de crédit, donc lorsque vous le mettez dans votre portefeuille, il y a un renflement énorme et laid.

Les entreprises ont créé des étuis en forme de carte pour votre portefeuille ou même des portefeuilles dotés d’un emplacement pour les AirTags, mais encore une fois, la solution semble à moitié cuite. C’est là que la marque d’accessoires technologiques Rolling Square intervient avec sa toute nouvelle AirCard.

Rolling Square est une entreprise qui fabrique des accessoires de haute qualité, principalement pour les appareils Apple. vous avez peut-être lu mon article sur leur écosystème magnétique, l’Edge Pro. Je suis un grand fan de leur marque et de tous les produits qu’ils ont fabriqués jusqu’à présent. Ils sont maintenant à la fin d’une campagne Kickstarter extrêmement réussie qui a généré plus de 800 000 $ de financement pour leur produit AirCard.

Qu’est-ce qu’AirCard

L’AirCard est le premier tracker au monde de la taille d’une carte de crédit qui s’intègre au réseau Find My d’Apple, mais agit également comme une carte de visite virtuelle compatible NFC et QR code. Ils ont pu intégrer autant de fonctionnalités dans un appareil qui a l’empreinte d’une carte de crédit et qui est aussi épais que deux cartes, avec une épaisseur de seulement 2,2 mm.

Le design fait également partie du facteur wow de cet appareil. Le cadre extérieur est en aluminium CNC de haute qualité et la coque extérieure est en verre trempé. Le verre vous permet de voir les composants internes de l’appareil, comme la carte principale, la batterie, l’étiquette NFC et le haut-parleur. Je pense que ça a l’air super, et le look seul est un sujet de conversation.

Fonctionnalités AirCard

L’objectif principal de l’AirCard est d’être un tracker pour votre portefeuille tout en pouvant également utiliser le réseau Find My. La fonction secondaire est de l’utiliser comme carte de visite virtuelle. Donc, si vous êtes à une exposition, à un événement, à une réunion d’affaires ou simplement à une fête, vous pouvez demander à quelqu’un de scanner votre code QR ou d’appuyer sur la balise NFC, et vous pouvez envoyer les informations que vous souhaitez que cette autre personne ait. Ils utilisent une plate-forme appelée sherr.it. Vous créez rapidement un compte et commencez à saisir votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail, des liens vers des réseaux sociaux et toute autre information que vous voudriez que les gens reçoivent en appuyant sur l’AirCard.

Les autres fonctionnalités incluent :

Fonctionnalité de carte de visite numérique

Un abonnement à vie à sherr.it inclus avec l’achat

Haut-parleur avec 105 dB de son permettant de le localiser en cas de perte

2,5 ans d’autonomie de la batterie (j’aborderai ce qui se passe lorsque la batterie meurt)

Assistance Trouver mon réseau

2,2 mm d’épaisseur

Rappels laissés pour compte

Mode perdu avancé

l’élément avec jusqu’à cinq autres personnes

Configuration en un clic

Résistance à l’eau IPX6

Bloqueur RFID

Configuration de l’AirCard

La configuration d’AirCard est extrêmement simple. Pour la partie de suivi Find My, il vous suffit d’activer l’AirCard, d’attendre le bip, puis de vous diriger vers votre Find My App.

Rechercher mes > Articles > « + » > Ajouter un autre article

Il commencera alors à rechercher l’AirCard. Cela prend quelques secondes, puis l’AirCard est trouvée. Vous pouvez le nommer et ajouter un emoji, et vous êtes prêt. Vous pouvez ensuite utiliser l’application Localiser pour lui envoyer un ping, ajouter une personne qui peut la voir, etc.

Ensuite, pour configurer la carte de visite numérique, il vous suffit de scanner le code QR, de créer votre compte sherr.it et d’ajouter les informations que vous souhaitez que les autres voient ! Très facile à configurer, et encore une fois, vous obtenez un abonnement à vie à sherr.it avec l’AirCard !

Vie de la batterie

Enfin, je voulais revenir sur la situation de la durée de vie de la batterie. Rolling Square indique que l’AirCard vous offre 30 mois ou 2,5 ans d’autonomie. Malheureusement, la batterie n’est pas remplaçable. Mais Rolling Square a trouvé une solution. Tout d’abord, la batterie est uniquement destinée à la partie Find My et emplacement de l’AirCard, de sorte que la partie carte de visite numérique fonctionnera toujours puisque les codes QR et les balises NFC ne consomment pas d’énergie.

Une fois les 30 mois écoulés, Rolling Square vous enverra un e-mail pour un coupon de réduction de 50% vous permettant d’acheter une autre carte. Vous renverrez l’ancien et ils pourront le réutiliser pour éliminer les déchets électroniques. Je pense que c’est un excellent programme et un moyen phénoménal de résoudre le problème de la batterie.

Prix ​​et disponibilité

Comme je l’ai mentionné, ce produit est toujours sur Kickstarter pendant encore six jours. Ils ont une gamme d’offres de support, allant d’une seule AirCard à 30 $ (31 % de réduction sur le prix de détail éventuel) et jusqu’à un pack de cinq AirCards pour 131 $ (39 % de réduction sur le prix de détail éventuel). Ceux-ci commenceront à être expédiés en août de cette année. Certaines personnes hésitent avec Kickstarters, mais Rolling Square a un record de 100% sur l’expédition de produits de Kickstarter, et ce produit ne sera pas différent !

Conclusion

Je pense que c’est un excellent produit pour tous ceux qui perdent ou égarent constamment leur portefeuille. Ce que j’aime, c’est qu’il a plusieurs fonctions. Il s’agit d’un tracker et d’une carte de visite numérique intégrés dans un emballage extrêmement esthétique. J’ai reçu un prototype du produit à tester, mais après l’avoir examiné, j’en ai en fait commandé trois autres – un autre pour moi et deux autres à offrir en cadeau pendant les vacances.

De toute évidence, il existe un marché pour ceux-ci puisque le Kickstarter approche les 900 000 $ de support. Sautez sur le prix des lève-tôt pendant que vous le pouvez ! Faites-moi savoir ce que vous pensez de ce produit. Êtes-vous quelqu’un qui utilise des trackers comme ceux-ci? Utiliseriez-vous ce produit dans votre portefeuille ? Discutons-en sur nos réseaux sociaux !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :