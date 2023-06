Des paysages sonores immersifs libérés : le son ambiant amélioré sur les Galaxy Buds 2 Pro

Le Samsung Galaxy Buds 2 Pro est l’un des écouteurs les meilleurs et les plus fiables de la société. La paire offre une expérience audio cristalline et une connectivité sans fil transparente. Contrairement à son prédécesseur, le Buds 2 Pro s’adapte plus confortablement à l’oreille en raison de sa petite taille. Samsung a en fait réduit la taille des Buds 2 Pro de 15 % afin d’obtenir un ajustement plus confortable dans l’oreille.

Outre sa taille plus petite et son design ergonomique, le Galaxy Buds 2 Pro offre une expérience sonore à 360 degrés ainsi qu’une suppression active du bruit. Malgré toutes les fonctionnalités premium intéressantes, la société met à jour les Buds 2 Pro pour ajouter des fonctionnalités encore plus améliorées. La nouvelle version de mise à jour logicielle porte le numéro de version R510XXU0AWF3.

Quelles nouvelles fonctionnalités arrivent sur les Samsung Galaxy Buds 2 Pro ?

Comme déjà indiqué, le Galaxy Buds 2 Pro reçoit quelques améliorations nécessaires qui ajouteront à sa grandeur. Samsung a présenté une liste officielle des changements avec la mise à jour. Selon la liste, les écouteurs recevront des fonctionnalités avancées de son ambiant. Le son ambiant a maintenant gagné deux nouveaux ensembles de niveaux de volume. Cela s’ajoute aux trois niveaux déjà disponibles, portant le nombre de niveaux de volume à cinq.

Cela sera très utile pour les utilisateurs qui ont des problèmes auditifs. Désormais, ils peuvent régler le volume en fonction de leurs propres besoins. Selon un communiqué de Samsung, ce son ambiant a été testé cliniquement et s’est avéré très efficace.

Disponibilité de la nouvelle mise à jour pour les Galaxy Buds 2 Pro

Actuellement, la mise à jour n’est pas disponible pour tous les utilisateurs mondiaux. Samsung a annoncé la fonctionnalité aux utilisateurs de son pays d’origine, la Corée du Sud. La société n’a pas encore fait de déclaration officielle concernant le déploiement mondial. Dans un avenir proche, la mise à jour atteindra les utilisateurs mondiaux des écouteurs Galaxy Buds 2.

