La dernière collection d’étuis de CASETiFY apporte Spider-Man à votre iPhone 14, AirPods et plus encore

Vos Spidey-Senses picotent-ils ou s’agit-il simplement de la toute dernière collaboration de CASETiFY ? Aujourd’hui, le célèbre fabricant d’étuis pour smartphones est de retour avec sa dernière collection de couvertures thématiques, cette fois en puisant dans l’un des héros les plus aimés de Marvel. Miles Morales est peut-être tout ce à quoi les fans de Spider-Man peuvent penser en ce moment, mais les gens de CASETiFY reviennent à une interprétation plus classique du héros pour une nouvelle gamme d’étuis pour iPhone 14, de couvertures AirPods et d’autres équipements pour votre web- porter tous les jours.

Les étuis CASETiFY Spider-Man pour iPhone 14 seront bientôt disponibles

CASETiFY est de retour avec une autre collection de ses accessoires Apple emblématiques. Bien qu’il ne s’agisse vraiment pas d’un lancement de nouveau produit sans avoir de nouveaux étuis pour iPhone 14, dont la collection Spider-Man est remplie. Il y a notamment un nouvel étui pour masque qui fait la une de la gamme avec un design holographique portant le look signature du quartier amical ici. Et si vous êtes plutôt un fan de Venom, vous avez également de la chance avec un étui de style similaire pour l’ennemi de Spider-Man. Chacune des couvertures commence à 72 $ et se décline dans toutes sortes de modèles, y compris des modèles avec MagSafe, et plus encore.

La gamme propose également d’autres coques amusantes pour tous les derniers smartphones d’Apple. Vous trouverez des designs encore plus uniques qui s’inspirent de l’époque de Peter Parker en tant que photographe de presse, des couvertures ornées de costumes classiques et même des modèles clairs avec Spider-Man suspendu à la découpe de l’appareil photo.

En plus d’être connu pour ses étuis pour iPhone 14, CASETiFY fabrique également certains des accessoires les plus amusants pour le reste de votre kit Apple. Ses étuis AirPods volent normalement la vedette, et cette nouvelle collection n’est pas différente. Cette fois-ci, l’étui Spider-Man AirPods Pro sera facilement l’un des favoris de CASETiFY, avec un design 3D qui couvre vos AirPods dans un design (form factor) amusant mais protecteur. Cela coûtera 72 $, mais vous offre vraiment un moyen incroyablement astucieux d’attacher des AirPods à votre sac et plus encore.

Un autre favori doit être le chargeur à thème MagSafe. CASETiFY a sorti des pads magnétiques amusants de 7,5 W dans le passé, mais celui-ci sur le thème de la toile d’araignée doit être l’une des versions les plus créatives d’un accessoire pour iPhone 14. Il se vendra 52 $ lors de son lancement aux côtés du reste de la collection.

La dernière collection de CASETiFY entre en action plus tard ce mois-ci

Officiellement lancés plus tard dans le mois, les tout nouveaux étuis CASETiFY Spider-Man arriveront officiellement dans les stores le 29 juin. Bien qu’à l’avance, vous pouvez passer à la vitrine en ligne officielle et mettre votre nom sur la liste d’attente dans l’ordre pour marquer un accès anticipé à la programmation. En direct un peu plus tôt, les couvertures atterriront dans la soirée du 28 juin.

Comme d’habitude avec ces collaborations en édition limitée, une fois les caisses vendues, elles disparaissent. Donc, si l’un des nouveaux accessoires Spider-Man de CASETiFY attire votre attention, mieux vaut vous assurer que l’accès prioritaire est verrouillé et être prêt pour la livraison plus tard dans le mois. Nous mettrons la main sur certains des accessoires, espérons-le, avant le jour du lancement, alors restez à l’écoute pour un aperçu de ce que la société réserve aux fans cette fois-ci. Sinon, vous pouvez simplement aller tout vérifier sur la page de destination sur le site officiel de CASETiFY.

Avis de Netcost-security.fr

Spider-Man a été tout ce que je vois en ligne ces derniers temps après les débuts en salles de Across the Spider-Verse, donc cette nouvelle collection CASETiFY ne pouvait vraiment pas arriver à un meilleur moment. Je dirai que je souhaite qu’il y ait un peu plus d’amour pour mon homme Miles, mais les étuis et accessoires pour iPhone 14 qui font la coupe avec ces designs rouges et bleus emblématiques brillent vraiment comme certaines des versions les plus inspirées de l’entreprise à ce jour.

Je pensais que CASETiFY était déjà allé au-delà avec sa dernière collection Star Wars avec des équipements de The Mandalorian. Et puis boum, l’entreprise est de retour avec une collaboration encore plus dynamique qui parvient à attirer mon attention d’une manière totalement différente. Je suis ravi de mettre la main sur les étuis dans les prochains jours et j’ai hâte de partager mes réflexions une fois que je pourrai enfin équiper mon combiné de ces vibrations emblématiques de Spidey.

