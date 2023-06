NeoCities apporte le saignement des yeux "esprit" de GeoCities vers le web moderne

Rappelez-vous quand… Il y a très longtemps, GeoCities régnait sur le « Web 1.0 » comme l’un des services d’hébergement les plus populaires pour les sites Web personnels. Ce service a maintenant disparu car Yahoo a décidé de le supprimer. Les personnes ont encore besoin d’un espace pour s’exprimer librement, alors NeoCities essaie de ramener l’esprit de GeoCities avec une touche moderne et une infrastructure d’hébergement à jour.

GeoCities était le site d’hébergement incontournable pour les « webmasters » novices pendant la majeure partie des années 1990 et 2000 avant que Yahoo ne le ferme en 2009. Aujourd’hui, les internautes peuvent choisir entre vendre leur esprit et leur âme aux réseaux sociaux ou perdre beaucoup de temps à essayer de revivez le passé en parcourant les versions archivées des « quartiers » de GeoCities.

NeoCities est une autre alternative aux réseaux sociaux et aux purs voyages de nostalgie dans le passé. Il offre un espace d’hébergement pour des centaines de milliers de sites Web qui n’ont pas besoin de se conformer à des règles statiques ou à des politiques de conception bien définies pour être en ligne. NeoCities se présente comme un « réseau social » qui fait revivre la « créativité individuelle perdue du web ».

La plate-forme fournit un hébergement Web statique ainsi que des outils dédiés pour éditer et créer des sites Web à partir de zéro. Son niveau gratuit offre 1 Go de stockage et 200 Go de bande passante mensuelle, tandis qu’un abonnement offre aux utilisateurs 50 Go de stockage et 3000 Go de bande passante pour 5 $ par mois. NeoCities affirme qu’il ne « vendra jamais » de données personnelles ni n’intégrera de publicité sur les sites des membres. GeoCities était connu pour sa collecte de données effrénée et ses pratiques publicitaires excessives.

NeoCities fournit un éditeur HTML complet dans le navigateur. Les utilisateurs peuvent programmer des pages en utilisant du HTML simple et des langages de conception Web « modernes » tels que CSS, JavaScript et XML. Bien sûr, le prise en charge des polices et des images contemporaines est incluse. Un forfait mensuel « Supporter » permet également aux créateurs de télécharger n’importe quel fichier de toute nature sur leur espace.

Lancé par Kyle Drake en 2013, NeoCities héberge aujourd’hui 600 700 sites Web et compte plus de 6 millions de visiteurs. Contrairement à de nombreux autres hébergeurs Web, NeoCities affirme que son infrastructure est solide, avec son propre système de mise en cache CDN dans 11 centres de données dans le monde. Il utilise également un code open-source pour alimenter le site.

Les utilisateurs peuvent visiter des sites Web en filtrant par balises, qui sont la version de NeoCities des Web Rings de GeoCities. Les visiteurs peuvent découvrir rapidement de nouvelles choses à lire, à regarder et à perdre du temps. Les créateurs Web peuvent faire ce qu’ils veulent, comme au temps glorieux de GeoCities. Cependant, il est peu probable que vous trouviez des pages personnelles cassées ou abandonnées appartenant à l’ère CRT.

La plupart des sites Web NeoCities semblent suivre volontairement un style obsolète, ne serait-ce que pour faire quelque chose de différent des normes de conception contemporaines, du Web orienté entreprise. Des conceptions déséquilibrées et menaçantes pour les yeux sont toujours là pour les fans de GeoCities.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :