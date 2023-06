Quelle Apple Watch choisir en 2023 ? Notre sélection

Les montres Apple sont le choix préféré des utilisateurs d’iPhone. Ces smartwatches ont une gamme limitée mais régulièrement mise à jour. Explorons les différents modèles d’Apple Watch disponibles.

En 2014, Apple fait son entrée sur le marché des montres connectées, également appelées smartwatches. Leur première Apple Watch a eu un impact significatif, et au cours de la dernière décennie, la société a affiné sa formule. Aujourd’hui, trois modèles d’Apple Watch de premier plan dominent le catalogue de la firme de Cupertino.

Que vous cherchiez à pratiquer des activités sportives, à surveiller vos paramètres de santé ou simplement à désirer la commodité d’une montre intelligente pouvant remplacer votre smartphone, une Apple Watch s’avérera être une option fiable. Cependant, il est important de noter que les smartwatches Apple ne sont compatibles qu’avec les iPhones, pas avec les smartphones Android. Lors de la WWDC 2023, Apple a dévoilé la dernière version de watchOS 10, qui apporte plusieurs améliorations pour un usage quotidien, notamment des fonctionnalités axées sur l’amélioration du bien-être mental des propriétaires d’Apple Watch.

Dans cet article complet, nous nous plongerons dans les différents modèles d’Apple Watch disponibles à l’achat en 2023. De plus, nous explorerons les meilleurs accessoires à associer à ces montres. Alors, regardons de plus près les options :

Quelle Apple Watch devriez-vous envisager pour 2023 ?

Apple Watch Ultra (2022)

En 2022, Apple a sorti l’Apple Watch Ultra, un modèle haut de gamme destiné aux sportifs. L’entreprise voulait concurrencer les fabricants de montres de sport établis comme Garmin, mais elle n’a pas réussi dans certains domaines, tels que la cartographie intégrée et l’analyse des données sportives.

Malgré cela, la Watch Ultra reste un produit haut de gamme qui séduira de nombreux passionnés d’Apple. Son boîtier de 49 mm est assez large, mais aussi épais, ce qui peut ne pas convenir à tout le monde. La montre comporte trois boutons physiques, dont une couronne rotative et un nouveau « bouton d’action » qui peut être personnalisé pour agir comme un raccourci vers une action spécifique.

La Watch Ultra est conçue pour être durable, avec un boîtier en titane et un verre saphir. Il est également fourni avec trois types de bracelets, selon le sport. L’écran est un panneau OLED LTPO de 1,92 pouces, qui est la plus grande taille pour une montre. La luminosité maximale de 2 000 cd/m² est impressionnante.

La Watch Ultra tourne sous WatchOS 9, efficace pour de nombreux usages complémentaires, comme consulter des messages, suivre un itinéraire, écouter de la musique, payer par carte bancaire, et gérer les appareils connectés. Cependant, la gestion de la montre repose fortement sur le tactile, ce qui peut être un inconvénient lors d’activités sportives.

En termes de fonctionnalités sportives, la Watch Ultra dispose de capteurs avancés pour la fréquence cardiaque, le niveau d’oxygène dans le sang, la température, l’altimètre, le gyroscope et la jauge de profondeur. Il peut même plonger jusqu’à 40 mètres sous l’eau. La montre est précise dans la collecte des données, mais elle manque d’informations cartographiques.

Dans l’ensemble, la Watch Ultra est une bonne montre tout-en-un, mais ce n’est peut-être pas le meilleur choix pour les athlètes les plus exigeants. Il est également assez cher, ce qui peut le rendre difficile à recommander à tout le monde.

Apple Watch Série 8

L’Apple Watch Series 8 a un design similaire à la Series 7, avec le même boîtier disponible en deux matériaux et deux tailles. Vous avez le choix entre l’aluminium et l’inox, et 41 ou 45 mm pour le format. Il existe également différentes couleurs au choix.

L’écran OLED de la Series 8 mesure 1,69 ou 1,9 pouces, selon les versions, et possède des bords fins et une belle luminosité. Le mode Always-On est disponible, mais il réduit l’autonomie de la batterie qui n’est déjà pas très longue. Apple Watch Series 8 utilise un système de suspension exclusif qui permet de remplacer facilement les bracelets.

Côté fonctionnalités sportives, la Series 8 dispose des mêmes capteurs que la génération précédente, avec en plus un capteur de température qui peut être utilisé pour suivre le cycle menstruel. La montre peut mesurer la distance GPS et la fréquence cardiaque, effectuer un électrocardiogramme ou mesurer la saturation en oxygène du sang. Le suivi GPS est très précis. WatchOS 9 apporte des améliorations dans le suivi sportif, permettant d’accéder à des données plus précises sur l’entraînement.

La Series 8 a une autonomie allant jusqu’à deux jours, ce qui est bien pour une Apple Watch, mais pas extraordinaire pour une montre connectée.

Quant au prix, la série 8 est actuellement offerte à 100 $ de plus que la série 7 et 200 $ de plus que la SE.

Comme mentionné précédemment, la série 8 et la série 7 présentent de nombreuses similitudes. La série 7, sortie en 2021, comprend également la mise à jour WatchOS 9. Elle est actuellement disponible sur certains sites Web de commerce électronique à un prix raisonnablement attractif. Si vous cherchez à économiser de l’argent, la série 7 pourrait être une alternative intéressante à la série 8.

Apple Watch SE (2022)

L’Apple Watch SE est un modèle abordable de l’Apple Watch. C’est l’option d’entrée de gamme pour ceux qui veulent posséder une montre Apple. Avec un prix de départ à moins de 300 euros, il offre quelques concessions en termes de fonctionnalités. Le boîtier de la montre est en aluminium et se décline en deux tailles : 40 mm ou 44 mm.

La montre dispose d’un magnifique panneau OLED LTPO pour son écran, qui a une luminosité maximale de 1000 cd/m². Cependant, il n’est pas incurvé ou bord à bord, et il n’a pas la fonction Always-On. La navigation tactile de la montre et l’utilisation de la couronne sont bien conçues et complètent parfaitement un iPhone. Ses fonctionnalités de smartwatch sont impressionnantes, sans aucune plainte majeure. Le modèle SE utilise la même puce S8 que la Watch Ultra et la Watch Series 8, ce qui la rend tout aussi rapide.

Pour les coureurs, la Watch SE est une option idéale, car elle dispose d’un GPS précis et d’un suivi de la fréquence cardiaque. Il dispose également d’une boussole, d’un altimètre, d’un accéléromètre et d’un gyroscope. Cependant, il ne dispose pas des mesures ECG et SpO2, qui sont réservées aux modèles haut de gamme. Il a cependant une détection d’accident.

En termes d’autonomie, la Watch SE fonctionne bien, avec deux jours d’utilisation et une heure de recharge.

En résumé, l’Apple Watch SE est une excellente option pour son prix, mais ce n’est un bon choix que si vous possédez un iPhone et n’avez pas une pratique sportive intensive.

Conseils pour tirer le meilleur parti de votre Apple Watch

Pour tirer le meilleur parti de votre Apple Watch, vous pouvez envisager d’acheter quelques accessoires. Il y a d’abord et avant tout les bracelets de montre. Les bracelets Apple Watch utilisent un système de suspension exclusif, ce qui indique que vous devrez acheter des bracelets spécialement conçus pour l’Apple Watch. Heureusement, il existe une grande variété d’options disponibles, y compris des bandes fabriquées à partir de différents matériaux et de différentes couleurs. Vous pouvez acheter des bracelets Apple Watch officiels sur l’Apple Store, des bracelets en silicone et en tissu aux bracelets Hermès.

Si vous recherchez des options plus abordables, vous pouvez également trouver une variété de groupes non officiels sur d’autres sites marchands, tels qu’Amazon, à partir de 10 $ ou moins. Lorsque vous choisissez un bracelet, assurez-vous de sélectionner la bonne taille pour votre étui.

Un autre accessoire à considérer est un chargeur. L’Apple Watch se recharge à l’aide d’un chargeur magnétique qui se fixe à l’arrière du boîtier. Ce chargeur est disponible dans la boîte lorsque vous achetez la montre, mais si vous avez besoin d’un remplacement ou si vous en voulez un supplémentaire, vous pouvez acheter le câble magnétique officiel d’Apple.

Il convient de noter qu’Apple n’inclut plus d’adaptateur secteur avec ses iPhones ou Apple Watch, vous devrez donc en acheter un séparément si vous n’en avez pas déjà un. Vous pouvez acheter un adaptateur secteur auprès d’Apple ou opter pour un chargeur double USB-C pour charger à la fois votre iPhone et votre Apple Watch.

Si vous recherchez un autre type de chargeur, Belkin propose une petite base de charge rapide idéale pour votre table de chevet ou votre bureau. Il existe également plusieurs bases de charge disponibles qui combinent MagSafe et la charge par induction magnétique, y compris la propre version Duo d’Apple qui peut charger simultanément votre iPhone et Apple Watch. Pour un système de charge plus complet, le Belkin BoostCharge Pro peut charger votre iPhone, Apple Watch et AirPods en même temps.

Lorsqu’il s’agit de choisir une Apple Watch, il est important de tenir compte de vos besoins. Si vous êtes un athlète amateur qui aime courir, faire du yoga ou faire du vélo, l’Apple Watch standard suffira probablement à vos besoins. Cependant, si vous êtes un athlète plus avancé qui pratique des activités comme la plongée, le trekking ou la course à pied, l’Apple Watch Ultra peut être un meilleur choix. Cela étant dit, il existe également des marques concurrentes spécialisées, telles que Garmin Fenix ​​7, qui peuvent valoir la peine d’être envisagées.

Enfin, il est important de noter que les montres Apple ne sont pas compatibles avec les smartphones Android. Ces montres sont le complément parfait des iPhones et ne fonctionnent qu’avec eux. Vous aurez besoin d’au moins un iPhone 8 avec iOS 16 pour utiliser une Apple Watch.

Verdict

En conclusion, les montres Apple continuent de dominer le marché des montres connectées, offrant une gamme d’options aux utilisateurs d’iPhone. Que vous optiez pour l’Apple Watch Ultra de pointe, la dernière série 8 ou le modèle SE économique, vous pouvez profiter des avantages d’une montre intelligente fiable et riche en fonctionnalités. N’oubliez pas de sélectionner le modèle qui correspond le mieux à vos besoins et à vos préférences. De plus, n’oubliez pas d’explorer les différents accessoires disponibles pour améliorer votre expérience Apple Watch en 2023.

