Prise en main du MacBook Air 15 pouces : mes rêves sont enfin devenus réalité

J’ai écrit et parlé de mon désir d’avoir un MacBook Air avec un écran plus grand pendant des années. À ma grande joie, ce jour est enfin arrivé. Apple a annoncé la semaine dernière un nouveau MacBook Air alimenté par M2 à la WWDC avec un écran de 15 pouces. Ce fut un achat instantané pour moi, et jusqu’à présent, l’expérience est aussi heureuse que je l’avais espéré.

En fait, il est difficile d’écrire sur ce nouveau MacBook Air 15 pouces car il existe pour combler un seul vide dans la gamme Apple, et il remplit parfaitement ce vide.

Le nouveau MacBook Air 15 pouces est le même que le MacBook Air 13 pouces annoncé par Apple lors de la WWDC de l’année dernière, mais avec un écran plus grand. Il comporte la même puce M2 à l’intérieur, le même langage de conception à bords plats, la même découpe d’encoche sur l’écran et les deux mêmes ports Thunderbolt et le port MagSafe pour le chargement.

Avant la sortie de cette machine, le seul moyen d’obtenir un MacBook avec un écran supérieur à 13 pouces était de déposer 1999 $ sur le MacBook Pro 14 pouces ou 2499 $ sur le MacBook Pro 16 pouces. Le nouveau MacBook Air intègre un écran de 15 pouces dans un package qui commence à 1299 $ – bien moins cher que beaucoup d’entre nous l’avaient prédit. C’est juste 200 $ de plus qu’un MacBook Air 13 pouces avec une puce M2. Et c’est beaucoup plus léger, beaucoup plus mince, et arrive à minuit.

Une valeur incroyable

Mais l’histoire des prix devient encore plus intéressante – et plus attrayante – lorsque vous comparez les spécifications du modèle de base du MacBook Air 13 pouces M2 par rapport au modèle de base du MacBook Air 15 pouces.

Voici les spécifications du MacBook Air M2 à 1099 $ avec un écran de 13 pouces :

Processeur 8 cœurs

GPU à 8 cœurs

Mémoire unifiée de 8 Go

Stockage SSD de 256 Go

Moteur neuronal à 16 cœurs

Écran Liquid Retina de 13,6 pouces avec True Tone

Caméra FaceTime HD 1080p

Adaptateur secteur USB-C 30 W

Et les spécifications du MacBook Air M2 à 1299 $ avec un écran de 15 pouces :

Processeur 8 cœurs

GPU 10 cœurs

Mémoire unifiée de 8 Go

Stockage SSD de 256 Go

Moteur neuronal à 16 cœurs

Écran Liquid Retina de 15,3 pouces avec True Tone

Caméra FaceTime HD 1080p

Adaptateur secteur compact à double port USB-C 35 W

Ainsi, le modèle de base du MacBook Air 15 pouces coûte 200 $ de plus que le modèle de base 13 pouces, mais ces 200 $ débloquent trois différences :

Un écran plus grand

Deux cœurs GPU supplémentaires

Adaptateur secteur à double port USB-C d’Apple

La comparaison des versions intermédiaires des deux machines devient encore plus intéressante. Pour 1399 $, vous pouvez obtenir le MacBook Air 13 pouces avec ces mises à niveau :

Processeur 8 cœurs

GPU 10 cœurs

Mémoire unifiée de 8 Go

Stockage SSD de 512 Go

Adaptateur secteur compact à double port USB-C 35 W

La même configuration de MacBook Air 15 pouces coûte 1499 $. Cela équivaut à une augmentation de prix de seulement 100 $ pour un écran sensiblement plus grand.

Et comme Zac l’a souligné hier, n’achetez pas ce MacBook Pro 13 pouces maladroit qu’Apple insiste toujours pour vendre. Ne le faites pas. S’il te plaît.

Même si cela ne fait que 24 heures, je suis confiant lorsque je dis que le nouveau MacBook Air 15 pouces est le MacBook que j’attendais depuis des années. Il coche toutes les cases pour moi et ce que je recherchais dans une machine comme celle-ci. J’ai été immédiatement frappé par la finesse et la légèreté du design malgré l’écran plus grand.

Avant la sortie du MacBook Air 15 pouces, j’étais l’une de ces personnes qui traînaient le MacBook Pro 16 pouces juste pour le plaisir d’avoir un écran plus grand. Je n’ai pas besoin des performances du MacBook Pro. Le MacBook Air est plus que adapté à mes besoins et ce nouveau modèle s’intègre parfaitement dans ma vie. De plus, c’est plus de 1 000 $ moins cher.

MacBook Air 13 pouces : 2,7 livres (1,24 kg)

MacBook Air 15 pouces : 3,3 livres (1,51 kg)

MacBook Pro 16 pouces : 4,7 livres (2,15 kg)

L’écran de 15,3 pouces mesure avec une résolution d’affichage de 2880 × 1864, ce qui lui donne la même densité de 224 pixels par pouce que le modèle de 13 pouces. C’est inférieur aux 254 PPI des modèles de MacBook Pro, mais ce n’est pas du tout remarquable. L’absence de ProMotion et de mini-LED, en revanche, est très perceptible. Mais vous obtenez ce que vous payez.

Une partie de moi souhaite qu’Apple soit allé jusqu’au bout et ait fait en sorte que l’écran 16 pouces corresponde au MacBook Air, mais les mendiants ne peuvent pas choisir, je suppose.

Le MacBook Air 15 pouces possède deux haut-parleurs de plus que le modèle 13 pouces, et ils sont superbes. Ils ne correspondent pas aux haut-parleurs du MacBook Pro 16 pouces, mais j’ai été époustouflé par le fait que quelque chose d’aussi fin et léger puisse produire une qualité sonore aussi impressionnante.

En parlant de haut-parleurs (…), c’est bizarre de voir tout l’espace mort autour du clavier. Contrairement au MacBook Pro, les haut-parleurs du nouveau MacBook Air sont situés sous l’écran plutôt que de chaque côté du clavier.

Je n’ai pas encore fait beaucoup de tests d’autonomie de la batterie, mais d’autres critiques montrent que le MacBook Air 15 pouces peut correspondre, voire dépasser légèrement, le modèle 13 pouces.

L’adaptateur mural USB-C à double port d’Apple est astucieux. Je n’en avais jamais essayé jusqu’à présent.

Minuit reste la meilleure couleur. Il est difficile de rester propre, mais on ne peut nier à quel point il a l’air élégant.

Il existe quelques solutions de contournement, mais le MacBook Air 15 pouces ne prend en charge nativement qu’un seul écran externe, tout comme les autres Mac alimentés par M2.

C’est un peu bizarre qu’Apple ait sorti un MacBook Air M2 un an après le premier, mais ça ne m’inquiète pas trop. Le M2 a encore plus qu’assez de puissance pour presque tout.

Si vous pouvez le balancer, je vous recommande de faire des folies sur le modèle avec 16 Go de mémoire unifiée, en particulier pour des raisons de pérennité.

