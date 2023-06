Phosphore découvert sur Encelade, vie extraterrestre très probablement : il a tous les ingrédients de l’habitabilité

Une équipe de recherche internationale a détecté du phosphore pour la première fois sur Encelade, une lune de Saturne. La découverte de cet élément augmente considérablement les chances qu’il y ait une vie extraterrestre. Voici pour quelles raisons.

Crédit : NASA

Du phosphore, plus précisément des phosphates de sodium, a été découvert sur Encelade, une petite lune de Saturne. C’est la première fois que cet élément est détecté dans un océan au-delà de la Terre. C’est une nouvelle extrêmement significative et la raison est simple : c’est l’une des six « briques » fondamentales liées à la vie et à l’habitabilité d’un astre, du moins capable de développer une biosphère aux caractéristiques chimiques similaires à celles de notre planète. Avec la découverte du phosphore, on sait désormais que le satellite « Le Seigneur des Anneaux » les héberge tous les six : les autres sont l’hydrogène, l’oxygène, le carbone, l’azote et le soufre (ce dernier reste à confirmer avec certitude). Encelade était déjà considérée comme une cible privilégiée pour la recherche de vie extraterrestre dans le système solaire, grâce à son vaste océan chaud situé sous une épaisse couche de glace ; avec l’identification du phosphore – qui est par exemple lié aux molécules biologiques d’acide désoxyribonucléique (ADN) et d’adénosine triphosphate (ATP) – les chances qu’il soit habité augmentent encore.

Crédit : NASA/JPL–Caltech

La découverte de phosphates de sodium sur la lune glacée de Saturne a été une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques allemands de l’Université libre de Berlin, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de l’Earth-Life Science Institute (ELSI) – Tokyo Institute of Technology (Japon) , le Space Systems Institute de l’Université de Stuttgart, le Southwest Research Institute de San Antonio (États-Unis) et d’autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Frank Postberg, professeur à l’Institut des sciences géologiques de l’université allemande, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé les données recueillies par la sonde Cassini, qui en 2005 a révélé les merveilles d’Encelade au monde entier.

Ce petit satellite naturel, d’une masse sept fois inférieure à celle de la Lune, abrite en fait un vaste océan sous une couche de glace de plusieurs kilomètres ; c’est l’attraction gravitationnelle de Saturne qui « réchauffe » le cœur de la lune et permet la présence d’un océan liquide, à plus d’1 milliard de kilomètres du Soleil.La sonde Cassini a été la première à détecter les énormes geysers venant de la surface d’Encelade , qu’ils « projettent » dans l’espace les éléments contenus dans cet océan secret et s’accumulent dans le deuxième anneau E de Saturne, sous forme de particules congelées.

Anneau E de Saturne traversé par Encelade. Crédit : NASA/JPL/Institut des sciences spatiales

Le professeur Postberg et ses collègues ont analysé en profondeur des centaines de ces particules « reniflées » par l’analyseur de poussière cosmique (CDA) de Cassini, détectant la présence de phosphates de sodium dans neuf d’entre elles grâce à une enquête spectroscopique. En termes simples, les composés chimiques absorbent et réfléchissent la lumière de manière spécifique, ce qui donne un spectre lumineux unique qui peut faire ressortir les éléments présents. La présence de phosphates de sodium a également été confirmée par des expériences de suivi dans lesquelles l’équipe de recherche a tenté de reproduire le spectre en laboratoire. En termes simples, ils ont bombardé un exemplaire d’eau dans lequel de l’orthophosphate de sodium et de l’hydrogénophosphate disodique étaient présents avec un laser ; ils ont ainsi obtenu exactement le même spectre émis par les particules glacées présentes dans l’anneau E de Saturne, qui, comme indiqué, est composé des matériaux expulsés par les geysers (le plus grand de ces panaches a été récemment observé grâce au James Webb Télescope).

L’un des aspects les plus intéressants de la découverte réside dans le fait que les concentrations de phosphore détectées sont cent fois plus élevées que celles détectées sur Terre, une abondance non négligeable qui alimente la probabilité que la vie se soit développée dans l’océan d’Encelade. Il pourrait probablement être trouvé à proximité d’évents hydrothermaux au fond de l’océan, comme cela se produit dans les profondeurs de la Terre non atteintes par les rayons solaires. Selon les experts, le phosphore trouvé sur la lune provient de l’interaction entre l’eau alcaline de l’océan (pH basique) et la roche chondritique carbonée présente au cœur d’Encelade. La présence de phosphore avait été émise dans une étude chinoise de 2022, mais était basée sur des simulations géochimiques. Les détails de la recherche « Détection de phosphates provenant de l’océan d’Encelade » ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique Naature.

