Les scientifiques confirment que la sixième plus grande lune de Saturne contient tous les bons ingrédients pour la vie

Pourquoi c’est important : Une nouvelle analyse des données de la mission spatiale Cassini de la NASA confirme qu’Encelade, la lune de Saturne, abrite les six substances fondamentales dont nous savons qu’elles sont nécessaires à la vie. Les résultats suggèrent que d’autres lunes similaires dans le système solaire externe pourraient également être habitables.

Des découvertes récemment publiées confirment que l’océan souterrain d’Encelade contient beaucoup de phosphore, le dernier ingrédient essentiel de la vie que les scientifiques n’avaient pas encore détecté sur la lune de Saturne. Cette découverte augmente considérablement la perspective de trouver de la vie dans le système solaire au-delà de la Terre.

Toute vie sur Terre dépend de six éléments essentiels : le carbone, l’hydrogène, l’azote, l’oxygène, le soufre et le phosphore. Le phosphore était, jusqu’à présent, le seul que les chercheurs n’avaient jamais détecté au-delà de la Terre. Des échantillons de la sixième plus grande lune de Saturne confirment que les six éléments sont présents.

Les échantillons proviennent de l’un des anneaux de Saturne, contenant principalement de la glace d’eau crachée par des volcans ressemblant à des geysers dans l’océan liquide profondément sous la surface glacée de la lune. Avant la fin de la mission Cassini de la NASA en 2017, elle a recueilli des échantillons de l’anneau, mais un test préalable a détecté peu ou pas de phosphore.

Cependant, des recherches utilisant un nouveau modèle géochimique suggèrent que le phosphore est abondant sur Encelade, avec des concentrations au moins 100 fois plus élevées que dans les océans de la Terre. Les résultats suggèrent que d’autres mondes au-delà de la ligne de neige du CO2 – le point du système solaire externe au-delà duquel les rayons du soleil ne font plus fondre le dioxyde de carbone et gèlent en glace – pourraient être aussi habitables qu’Encelade. Ceux-ci incluent Pluton et Triton, la lune de Neptune.

Le scientifique planétaire de la Freie Universität Berlin, Frank Postberg, a déclaré à Motherboard que de tels environnements pourraient soutenir la vie même s’ils sont trop éloignés du soleil pour recevoir suffisamment de lumière solaire. La chaleur essentielle à la vie pourrait provenir des bouches hydrothermales, qui sont abondantes dans les océans les plus profonds de la Terre.

La NASA a détecté une éruption massive d’eau d’Encelade à l’aide du télescope James Webb à la fin du mois dernier. Le panache s’est étendu sur 6 000 milles, soit environ 20 fois le diamètre de la lune. D’autres observations du télescope permettront probablement de découvrir plus d’informations sur Encelade.

Cependant, la découverte récente du phosphore a émergé de nouvelles techniques de science des données appliquées à des données anciennes. De même, une nouvelle modélisation appliquée à des données vieilles de 37 ans de la mission Voyager 2 de la NASA a révélé la possibilité d’océans sous la surface sur certaines lunes en orbite autour d’Uranus, notamment Titania, Oberon, Ariel et Umbriel.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :