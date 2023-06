Anker lance de nouveaux écouteurs Soundcore Liberty 4 NC avec une batterie de 60 heures et un prix de 100 $

Anker présente aujourd’hui sa dernière paire d’écouteurs. Le nouveau Soundcore Liberty 4 NC n’arrivera pas dans les stores avant la fin du mois, mais arrive avec un ensemble de fonctionnalités aussi convaincant que vous le trouverez au prix de 100 $. L’ANC fait la différence avec une autonomie de 60 heures et un nouvel étui de chargement astucieux disponible dans l’une des cinq couleurs.

Anker présente le nouveau Soundcore Liberty 4 NC

La dernière fois que nous avons vérifié avec Soundcore, la division audio d’Anker venait de lancer une nouvelle paire d’écouteurs Liberty 4. Les ajouts uniques à la gamme avaient de nombreuses fonctionnalités exclusives pour justifier le prix de 130 $, mais n’ont finalement pas réussi à obtenir le même sceau d’approbation élogieux de ma part que certains des précédents Buds d’Anker avaient. Pour en revenir à la planche à dessin, Anker est maintenant sorti avec le prochain Soundcore Liberty 4 NC.

Ces nouveaux écouteurs adoptent une approche beaucoup plus économique de l’ensemble de fonctionnalités phare que nous n’avons vu dans le passé. C’est leur principal argument de vente – que vous obtenez toute cette technologie convaincante pour seulement 100 $. Mais il y a vraiment plus dans l’équation que de simplement saper la concurrence.

Tout commence par un étui de chargement repensé doté d’un design amusant activé par un bouton. Un aimant maintient le couvercle en place, ce qui vous permet de relever le couvercle soit en appuyant sur l’encart, soit manuellement comme n’importe quel autre véritable étui pour écouteurs sans fil. À l’intérieur se trouvent une paire d’écouteurs assez typique, qui arborent un design à tige et sont disponibles dans l’une des cinq couleurs.

Le nouveau Soundcore Liberty 4 NC arrive avec certaines des meilleures technologies de suppression du bruit d’Anker à ce jour, prétendant réduire le bruit de fond jusqu’à 98,5 %. C’est un chiffre difficile à quantifier, mais d’après mon utilisation jusqu’à présent, je peux vous dire que ceux-ci ne lésinent pas sur la technologie d’isolation acoustique.

Bien que l’un de ses exploits les plus impressionnants doive être l’inclusion de 60 heures de lecture globale. Les écouteurs eux-mêmes contiennent 10 heures de jus sur une seule charge, puis les ancrer dans le boîtier de charge indique que vous obtiendrez 50 heures supplémentaires. Ce sont certainement certains des écouteurs les plus durables du marché, mais Anker n’a pas mentionné si ces numéros sont avec ANC activé ou non. Je suppose que sans la technologie de blocage du bruit, mais c’est quand même impressionnant.

D’autres inclusions que vous vous attendez à voir font également la coupe. Les capteurs dans les écouteurs eux-mêmes surveillent lorsque vous les sortez de votre oreille pour mettre automatiquement la musique en pause, il y a une charge Qi sur le boîtier pour compléter son port USB-C, et il y a un support pour l’audio Hi-Res LDAC.

Lancement fin juin !

Le dernier ajout d’Anker à la gamme Soundcore sera lancé plus tard ce mois-ci, le 29 juin. À la fin du mois, vous pourrez marquer le Soundcore Liberty 4 NC dans chacune des cinq couleurs. Le PDSF de 100 $ sera réduit à 79,99 $ dans le cadre d’une promotion de lancement spéciale qui commence fin juin et se termine également le 10 juillet.

Avis de Netcost-security.fr

Hier soir, j’ai eu un premier aperçu du nouveau Soundcore Liberty 4 NC en personne. Vous devrez attendre le jour du lancement le 29 juin pour un aperçu complet de ce à quoi vous attendre des écouteurs, mais je dois dire à quel point je suis impressionné par les dernières nouveautés d’Anker. Celles-ci semblent certainement être parmi les meilleures valeurs pour une nouvelle paire de vrais écouteurs sans fil, avec toutes les fonctionnalités que vous voudriez à vraiment n’importe quel prix – sans parler du PDSF de 100 $.

Au prix catalogue complet, ce sont déjà un concurrent solide. Et quand vous considérez que le Soundcore Liberty 4 NC sera lancé à 80 $, cela ressemble plus à un vol complet. Je conduirai quotidiennement les nouveaux Buds Anker au cours des prochaines semaines, donc si vous avez des questions sur les prochaines versions, faites-le moi savoir sur nos réseaux sociaux ou sur Twitter.

