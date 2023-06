La GeForce RTX 4060 de NVIDIA sera mise en vente le 29 juin pour 299 $

En bref : les joueurs n’auront pas à attendre juillet pour mettre la main sur la prochaine carte graphique Ada Lovelace de NVIDIA. Team Green a annoncé mercredi que la GeForce RTX 4060 (modèle non Ti) sera disponible à la commande à partir du 29 juin à 6 heures du matin, et commencera à 299 $.

NVIDIA a présenté le mois dernier la famille RTX 4060, qui comprend le RTX 4060 Ti 16 Go, le RTX 4060 Ti 8 Go et le modèle de base RTX 4060. Ce dernier comportera 3 072 cœurs CUDA, une fréquence de base de 1,83 GHz (boost clock jusqu’à 2,46 GHz) et 8 Go de mémoire GDDR6 avec un bus large de 128 bits. Il porte une cote TGP de 115W.

Selon les tests internes de NVIDIA (qui sont tout ce que nous devons faire pour le moment), le RTX 4060 devrait offrir une amélioration des performances décente par communiqué au RTX 3060 de dernière génération et des gains significatifs par communiqué au RTX 2060 vieillissant. Avec DLSS 3 frame gen, les performances sont encore plus impressionnantes. Le prix n’est pas non plus astronomique, ce qui devrait le mettre à la portée d’un plus grand nombre de joueurs.

Bien sûr, les références fournies par le fabricant doivent être prises avec un grain de sel car elles représentent sans aucun doute le meilleur scénario pour le produit testé. Les résultats réels sur un éventail de titres peuvent varier énormément, mais nous devrons attendre que les test soient publiés sur le Web pour en être sûrs.

Notre propre Steven Walton a récemment jeté un coup d’œil à la GeForce RTX 4060 Ti (modèle 8 Go) et en est ressorti moins qu’impressionné. À 399 $ et avec seulement 8 Go de mémoire, la carte s’est avérée être une mauvaise valeur qui était terriblement insuffisante lors des tests.

La troisième carte de la famille RTX 4060 de NVIDIA est la déclinaison 16 Go du RTX 4060 Ti. En mai, NVIDIA a annoncé qu’il commencerait à 499 $ et serait lancé en juillet. Un supplément de 100 $ semble beaucoup pour le double de la VRAM, mais nous verrons comment cela se cumule lors des tests le mois prochain.

