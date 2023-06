Google publie des mises à jour de suppression de fonctionnalités pour les téléphones/montres Pixel

Google a lancé mardi une nouvelle série de suppressions de fonctionnalités pour les téléphones Pixel et Pixel Watch. Cette nouvelle mise à jour comprend quelques mises à niveau que les utilisateurs peuvent trouver intéressantes. Google publie généralement des mises à jour de Feature Drop tous les trimestres. Pour la première fois, les mises à jour de Feature Drop incluent désormais la Pixel Watch. Étant les premières mises à jour de Pixel Watch, les téléphones Pixel ont encore plus de mises à jour que la Watch. Néanmoins, il est cool de voir que la Pixel Watch a maintenant été ajoutée aux mises à jour de Feature Drop.

Mises à jour du téléphone Google Pixel

1. Fonds d’écran cinématographiques

Pixel Juin Feature Drop de Google inclut l’ajout de fonds d’écran cinématographiques, qui peuvent être créés à la demande à l’aide de l’IA pour transformer des photos de fond d’écran 2D en scènes 3D dynamiques pour un effet de parallaxe. Pour activer l’effet cinématographique, les utilisateurs peuvent appuyer sur le coin supérieur droit de l’écran et trouver un nouveau bouton scintillant.

2. Assistant Google amélioré

Google Voice Assistant a ajouté une fonction de contrôle de sécurité, qui permet aux utilisateurs de définir un rappel de confirmation de sécurité de 15 minutes/8 heures. Une fois le temps de réservation de l’utilisateur écoulé, Google Assistant émettra un rappel de contrôle de sécurité pour demander à l’utilisateur s’il est en sécurité. Les utilisateurs peuvent choisir de le marquer comme sûr. S’il n’y a pas de réponse pendant une longue période, ils contacteront automatiquement les contacts précédemment prédéfinis ou appelleront la hotline d’urgence.

3. Amélioration de la détection des collisions

Google a également amélioré la fonction de détection d’accident de voiture du Pixel. Il alerte non seulement les premiers intervenants lorsqu’un accident est détecté, mais peut désormais également envoyer votre position à vos contacts d’urgence.

4. Application d’enregistrement améliorée

Google Recorder est une application exclusive Pixel qui permet aux utilisateurs d’enregistrer et de sauvegarder de l’audio, de transformer la parole en mots consultables à l’écran et de rechercher dans les fichiers audio enregistrés. Selon ChromeUnboxed, l’application a reçu plusieurs mises à jour dans le passé. Cela inclut une nouvelle version qui a apporté des modifications à Material You et une vignette de paramètres rapides. La dernière mise à jour de l’application est l’amélioration qui permet aux utilisateurs de Pixel de rechercher des sons spécifiques dans l’application Enregistreur ou d’exporter des transcriptions vers Google Docs.

5. Application Appareil photo Pixel 7 Pro

L’application appareil photo Pixel 7 Pro intègre une fonction vidéo de mise au point macro qui permet des vidéos en gros plan.

Améliorations de la montre Pixel

1. Optimisation des données de condition physique

Pixel Watch peut désormais suspendre automatiquement le décompte des activités telles que les courses, les marches ou les balades à vélo lorsqu’il détecte que vous vous êtes arrêté. De plus, la montre peut reprendre lorsque l’utilisateur recommence à bouger.

2. Meilleur suivi

La Pixel Watch commencera à suivre votre taux d’oxygène dans le sang (Sp02) pendant votre sommeil. Vous commencerez à recevoir des notifications de fréquence cardiaque élevée et basse de la montre et elle vous indiquera si votre fréquence cardiaque est supérieure ou inférieure à votre fréquence cardiaque typique.

3. Détection de chute

La Pixel Watch dispose désormais d’une fonction de détection de chute qui peut contacter les services d’urgence lorsqu’une chute brutale est détectée. Pour obtenir plus de détails, cliquez ici.

À propos des mises à jour de suppression de fonctionnalités

Pour ceux qui ne connaissent pas les mises à jour de Google Feature Drop, voici un bref historique de la mise à jour. Google publie des mises à jour régulières pour ses appareils Pixel depuis 2019, avec de nouvelles fonctionnalités ajoutées tous les trois mois. Ces mises à jour sont appelées Feature Drops et sont exclusives aux téléphones Pixel et à la Pixel Watch. Bien qu’il ne s’agisse pas techniquement de versions Android, ils ajoutent d’importantes améliorations de la convivialité et de nouvelles fonctionnalités aux appareils Pixel, ce qui les distingue des autres téléphones Android.

Les Pixel Feature Drops sont différents à chaque fois, et des fonctionnalités inattendues sont souvent ajoutées aux appareils Pixel. Selon Androidpolice, ils incluent souvent des détails promis les mois précédents, comme la détection de chute pour la Pixel Watch, qui a été ajoutée dans la dernière mise à jour des fonctionnalités.

La mise à jour de Mars Feature Drop, basée sur la version Android 12L, a apporté la fonctionnalité Live Caption aux appels vocaux, Live Translate en français, étendu les notifications dynamiques affichées par le widget At a Glance et ajouté le widget de batterie tant attendu et très tease. pour les appareils connectés, entre autres changements.

Mises à jour régulières

Les téléphones Pixel reçoivent des mises à jour logicielles régulières qui incluent des améliorations de sécurité, de nouvelles fonctionnalités, des mises à jour du système d’exploitation, des corrections de bugs, etc. Si vous avez acheté votre appareil sur le Google Store, les mises à jour arriveront généralement sur votre appareil dans un délai de deux semaines. Si vous avez acheté votre appareil ailleurs, les mises à jour peuvent prendre plus de temps. Les téléphones Pixel reçoivent des mises à jour pour les problèmes de sécurité documentés dans les bulletins de sécurité Android publics de Google

Les téléphones Pixel 6 et versions ultérieures recevront des mises à jour pendant au moins cinq ans à compter de la première mise à disposition de l’appareil sur le Google Store aux États-Unis. Ces mises à jour incluent la sécurité, les logiciels et peuvent également inclure des suppressions de fonctionnalités.

Le premier Feature Drop pour Google Pixel 7 a été publié en décembre 2022, apportant trois fonctionnalités de sécurité et audio importantes. La mise à jour comprenait des paramètres de sécurité et de confidentialité améliorés, un nouveau hub unifié pour examiner les paramètres de sécurité et de confidentialité, les niveaux de risque et d’autres informations en un seul endroit, et de nouveaux fonds d’écran célébrant les personnes handicapées.

Le dernier Pixel Feature Drop est l’un des plus importants à ce jour et le premier pour la Pixel Watch. Il comprend de nouvelles fonctionnalités pour vous faciliter la vie, telles qu’une navigation Web plus sûre et un nouveau mode heure du coucher. Il ajoute également une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de contrôler votre téléphone avec votre voix pendant la conduite.

Derniers mots

Les suppressions de fonctionnalités régulières de Google pour les appareils Pixel ont ajouté d’importantes améliorations de la convivialité et de nouvelles fonctionnalités aux téléphones Pixel depuis 2019 et, plus récemment, à la Pixel Watch. Ces mises à jour sont exclusives aux appareils Pixel et les distinguent des autres téléphones Android. Les téléphones Pixel reçoivent des mises à jour logicielles régulières qui incluent des améliorations de sécurité, de nouvelles fonctionnalités, des mises à jour du système d’exploitation, des corrections de bugs, etc. Le dernier Pixel Feature Drop est l’un des plus importants à ce jour et le premier pour la Pixel Watch.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine