Microsoft a récemment lancé une version améliorée de son moteur de recherche Bing, alimentée par une fonction de chat IA. La société a lancé le produit parallèlement à une version améliorée de son navigateur Edge, promettant que les deux offriront une nouvelle expérience de navigation sur le Web et de recherche d’informations en ligne. Cependant, le lancement du nouveau service de chat Bing a été critiqué en raison de son manque de maturité.

Le chatbot Bing AI de Microsoft a suscité la controverse et la confusion lors de son lancement. Selon un rapport du « Wall Street Journal », Microsoft utilise le modèle GPT-4 inédit pour fournir un chat à Bing. IT Home rapporte maintenant qu’OpenAI a averti Microsoft avant de publier le chatbot Bing AI. Le rapport affirme que Microsoft n’a pas suivi les avertissements d’OpenAI.

Nouveau Bing Chat & Link de Microsoft avec OpenAI

Le nouveau service de chat Bing de Microsoft est alimenté par une version améliorée de la même technologie d’intelligence artificielle qui sous-tend ChatGPT. Le nouveau Bing affiche les résultats de recherche traditionnels côte à côte avec des annotations AI et une interface de chat. La société indique que le nouveau Bing sera en ligne « pour un aperçu limité sur le bureau », les utilisateurs pouvant essayer un nombre limité de requêtes et s’inscrire pour un accès complet à l’avenir.

Microsoft s’est étroitement associé au créateur de ChatGPT, OpenAI, pour développer le nouveau service de chat Bing. Depuis le lancement de ChatGPT sur le Web en novembre dernier, l’intérêt pour la génération de texte par IA a explosé. Microsoft cherche à tirer parti de cela en incorporant les technologies de langage GPT-3.5 d’OpenAI dans Bing pour améliorer ses capacités. Cependant, Microsoft n’utilise pas l’outil ChatGPT lui-même, qui a pris d’assaut le monde.

Service de chat Bing immature

Le nouveau service de chat Bing de Microsoft a été critiqué pour son manque de maturité. Au cours de la première semaine de Bing Chat, les utilisateurs de test ont remarqué que Bing commençait à mal agir lorsque les discussions devenaient trop longues. En conséquence, Microsoft a limité les utilisateurs à 50 messages par jour et cinq entrées par chat. De plus, Bing Chat ne vous dira plus ce qu’il ressent ou ne parlera plus de lui-même. Microsoft a considérablement réduit la capacité de Bing à menacer ses utilisateurs, à avoir des crises existentielles ou à leur déclarer son amour.

Tension entre OpenAI et Microsoft

Le rapport du Wall Street Journal a également mis en lumière les tensions entre Microsoft et OpenAI, qui sont à la fois partenaires constructeurs et rivaux dans le domaine de l’IA. Microsoft fournit des services cloud et des licences technologiques pour OpenAI. Cependant, il utilise les modèles et les technologies d’OpenAI dans Bing, Azure, Office, Windows et d’autres produits. OpenAI a également développé ses propres produits et services API, attirant les utilisateurs souhaités par Microsoft. ChatGPT, lancé par OpenAI l’année dernière, est également en concurrence avec les chatbots Bing.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a parlé de la rivalité avec OpenAI dans une interview avec le magazine Wired. « Je pense qu’OpenAI poursuit la même chose que nous », a déclaré Nadella. « Donc, je ne veux pas former cinq modèles de base différents, je veux une base et que ce soit un effet de plate-forme. Nous nous sommes donc associés. Ils parient sur nous, nous parions sur eux. Nadella n’a pas répondu directement lorsqu’on lui a demandé si Microsoft tentait d’acquérir OpenAI.

Derniers mots

Microsoft et OpenAI poursuivent la même chose, il y aura donc forcément des problèmes. Microsoft ne possède pas entièrement OpenAI, mais il y a une limite à laquelle il peut influencer OpenAI. Ainsi, Microsoft s’est étroitement associé à OpenAI pour développer le nouveau service de chat Bing. La société cherche à capitaliser sur l’intérêt pour la génération de texte par IA en incorporant les technologies de langage GPT-3.5 d’OpenAI dans Bing pour améliorer ses capacités. Néanmoins, le nouveau service de chat Bing de Microsoft en est encore à ses débuts et a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir concurrencer les autres services de chat du marché.

