Les brouillons de caractéristiques PCIe 7.0 deviennent disponibles, détaillent les gains de bande passante 4x par communiqué à PCIe 5.0

Qu’est-ce qui vient de se passer? La plupart des PC grand public utilisent actuellement des composants PCIe 3.0 ou 4.0, tandis que les systèmes pris en charge par 5.0 sont considérés comme à la pointe, mais l’organisation qui supervise le développement PCIe travaille déjà sur 7.0. Le dernier jalon représente une étape importante sur la future roadmap de la technologie.

Cette semaine, le consortium PCI Special Interest Group (PCI-SIG) a publié le premier projet de révision de caractéristique pour PCIe 7.0 aux membres. Les détails sur la technologie en développement sont encore tôt, mais l’annonce confirme que l’évolution de PCIe se déroule dans les délais.

Le consortium a publié le projet de caractéristique 0.3 lors de la conférence des développeurs PCI-SIG 2023 à Santa Clara. Bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup de nouvelles informations accessibles au public sur PCIe 7.0 depuis son dévoilement initial l’été dernier, cette étape permet aux développeurs de hardware de commencer à travailler tôt sur des produits qui prendront éventuellement en charge la norme.

Comme PCIe 6.0, 7.0 est conçu pour doubler la bande passante de son prédécesseur, atteignant ainsi quatre fois la bande passante de PCIe 5.0. Il prend le débit de données de 64 à 128 gigatransferts par seconde pour un débit bidirectionnel de 512 Go/s via une configuration x16.

La nouvelle caractéristique poursuit également l’utilisation de la signalisation PAM4 par la génération précédente. Les concepteurs s’efforcent d’offrir une faible latence et une grande fiabilité tout en augmentant l’efficacité énergétique. Sans surprise, PCIe 7.0 maintient la rétrocompatibilité avec ses prédécesseurs.

Au cours de la conférence, PCI-SIG fournira également une mise à jour sur les caractéristiques de câblage PCIe 5.0 et 6.0 – principalement pour l’utilisation des centres de données – qu’il prévoit de publier au quatrième trimestre 2023. Les deux normes utiliseront la même caractéristique, partageant la même fréquence de signalisation.

La plupart des consommateurs ne verront pas les appareils utilisant PCIe 6.0 pendant un certain temps, et encore moins 7.0. Les derniers composants PC ont commencé la mise à niveau vers les connexions PCIe 5.0 l’année dernière, et la plupart des utilisateurs ne les ont pas encore adoptés. Le consortium a publié la caractéristique finale PCIe 6.0 en janvier dernier, mais aucun produit disponible ne l’utilise encore. Les caractéristiques finales pour 7.0 devraient arriver en 2025 tandis que le hardware de support pourrait apparaître en 2027 ou 2028.

Les deux générations à venir cibleront d’abord les marchés des entreprises. PCIe 6.0 fera probablement ses débuts dans les centres de données ou d’autres environnements industriels, automobiles, militaires et aérospatiaux. PCI-SIG vise 7.0 vers l’Ethernet 800G, l’IA, l’apprentissage automatique, l’informatique en nuage, l’informatique quantique, les centres de données hyperscale et l’informatique haute performance.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :