Strava Heatmap peut être exploité pour révéler votre adresse personnelle

Si vous ne savez pas ce qu’est Strava, c’est une application de suivi de la condition physique qui compte plus de 100 millions d’utilisateurs dans le monde. C’est un outil populaire pour tous ceux qui pratiquent des activités de fitness en plein air. Cela inclut la course à pied et le vélo. Et les développeurs ont introduit la carte thermique Strava pour améliorer l’expérience.

À la base, la carte thermique Strava est une fonctionnalité qui compile les données GPS de tous les utilisateurs. Il collecte anonymement les données lors de leurs activités de fitness. Selon Strava, cela aide les utilisateurs à trouver des itinéraires populaires. Cette fonctionnalité facilite également la recherche de nouveaux sentiers. Et c’est quelque chose que veulent toutes les personnes axées sur la forme physique.

Mais les chercheurs ont découvert que la fonction de carte thermique Strava avait une solution de contournement. Il peut être exploité pour anonymiser les données de l’utilisateur et suivre la carte thermique. Cela permettra à quelqu’un d’obtenir l’adresse exacte du domicile d’un utilisateur.

Qu’est-ce que les chercheurs ont trouvé sur Strava Heatmap

L’équipe de recherche est de l’Université d’État de Caroline du Nord. Ils ont pris les données de la carte thermique Strava accessibles au public. Ensuite, ils ont fait une analyse d’image des données. Cela leur a donné les emplacements de départ et d’arrivée des utilisateurs de l’application. L’équipe a ensuite combiné les données avec OpenStreetMaps. Cela a révélé les adresses résidentielles des utilisateurs.

Généralement, les profils de carte thermique Strava contiennent des données d’activité et des distances horodatées. Cela a permis aux chercheurs de déterminer les itinéraires potentiels des utilisateurs. Ensuite, les chercheurs ont comparé les résultats avec les données d’inscription des électeurs. Les adresses révélées étaient précises à environ 37,5 %.

Ce que vous devez faire pour protéger vos données

Sur la base de la recherche, l’équipe affirme que les personnes vivant dans des zones peuplées sont en sécurité. Après tout, une énorme quantité de données de carte thermique Strava rendra les choses emballées. Cela rendra impossible pour un individu de suivre les adresses résidentielles. Mais ceux qui vivent dans une zone moins peuplée devraient suivre ces étapes –

Accédez aux paramètres de votre application Strava Appuyez sur la roue dentée située dans le coin supérieur droit Accédez à Contrôles de confidentialité et cliquez sur Modifier la visibilité de la carte Personnalisez la proximité du début ou de la fin d’une activité ; réglez-le au niveau maximum

Les étapes mentionnées ci-dessus suffiront à rendre vos données de carte thermique moins susceptibles de suivre. Donc, si vous utilisez Strava, assurez-vous de les parcourir.

