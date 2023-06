Les dirigeants d’Apple expliquent pourquoi ils ont fait du MacBook Air 15 pouces le plus grand défi, plus

Une nouvelle interview avec deux des dirigeants d’Apple à l’origine du MacBook Air 15 pouces révèle des détails intéressants sur les coulisses du nouvel ordinateur portable. Lisez le plus grand défi pour le faire, comment Apple a opté pour la taille de 15,3 pouces, pourquoi Apple a estimé qu’il était temps d’élargir la gamme MacBook Air, et plus encore.

Kate Bergeron, vice-présidente de l’ingénierie matérielle d’Apple, et Laura Metz de l’équipe marketing des produits Mac d’Apple se sont entretenues avec Mark Spoonauer de Tom’s Guide.

Pas de surprise avec la réponse à la première question sur la façon dont Apple a décidé qu’il était temps de lancer un MacBook Air 15 pouces – concurrence et demande. Metz a partagé :

« Et lorsque nous examinons le paysage du marché, nous avons une énorme population d’ordinateurs portables PC dotés d’écrans de 15 pouces. Et nous savons donc que nous avons des utilisateurs qui n’ont pas nécessairement besoin des performances d’un MacBook Pro pour obtenir cet écran plus grand. Ils n’ont tout simplement pas nécessairement besoin de toutes ces capacités et performances, et donc avec le silicium d’Apple, c’était une excellente occasion d’examiner cela.

En ce qui concerne le choix de la taille d’affichage exacte, Bergeron a révélé comment Apple a atterri sur le plus grand 15,3 pouces au lieu d’un 15 pair :

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les membres de notre équipe d’affichage pour comprendre comment nous pouvons optimiser le nombre de panneaux que nous pouvons installer sur un grand ensemble de verre de carte mère. Et donc, nous savions que nous voulions être dans la gamme de 15 pouces, mais nous avons eu la possibilité de pousser jusqu’à 15,3 pouces parce que nous pouvions couper l’autre verre à cette taille. Donc, c’est bien que nous puissions atteindre ce point idéal et même aller un peu plus grand, ce que nos clients apprécieront vraiment.

Pour la minceur, Bergeron a déclaré que l’objectif était initialement de faire en sorte que le 15 pouces ait le même 11,3 mm que le MacBook Air 13 pouces. Il a fini par être très proche à 11,5 mm – voici pourquoi c’est un peu plus épais :

L’une des grandes choses sur lesquelles l’équipe devait vraiment se concentrer est la performance de fiabilité et la durabilité sur cette grande taille d’écran. L’écran où l’écran LCD doit être structurellement vraiment solide. Nous utilisons donc un adhésif structurel pour fixer le panneau à la pièce de châssis que nous appelons le boîtier d’affichage.

En parlant de solidité structurelle et de durabilité, cela a fini par être le plus grand défi pour concevoir l’ordinateur portable 15 pouces le plus fin au monde. Bergeron a expliqué :

C’est un défi d’ingénierie beaucoup plus difficile que la plupart des gens pourraient l’imaginer. En prenant ce système au coin de la rue et en tenant simplement le produit, nous nous assurons qu’il est rigide et durable et qu’il présente vraiment le niveau de qualité Apple que tout le monde attend de nous. Nous ne voulons même pas que les gens considèrent cela. Nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour rendre cette expérience formidable.

Découvrez l’intégralité de l’interview sur Tom’s Guide.

