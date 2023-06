2023 Mac Pro est un « produit de la Thaïlande » – probablement un changement imposé à Apple

En 2019, Apple a répondu aux menaces tarifaires de Trump en acceptant de fabriquer le Mac Pro aux États-Unis – portant fièrement une étiquette Conçu par Apple en Californie, assemblé aux États-Unis. Le Mac Pro 2023, cependant, a un libellé différent.

L’étiquette se lit plutôt maintenant Conçu par Apple en Californie. Produit de Thaïlande. Assemblage final aux USA…

Qu’y a-t-il dans un mot ?

L’histoire de «l’assemblage» américain du Mac Pro a longtemps été quelque peu trouble. Alors qu’Apple a apaisé Trump en créant une séance photo pour lui, l’installation texane qu’il a «ouverte» fonctionnait en fait depuis six ans à ce moment-là.

Il y a aussi la question de savoir exactement comment on définit « assemblé ».

Le mot pourrait donner l’impression que tous les différents composants de l’ordinateur sont envoyés au Texas, chacun d’eux assemblé à la main par une équipe souriante d’ouvriers américains. La réalité, bien sûr, est très différente.

La grande tendance dans le design d’intérieur Mac ces dernières années a été de moins en moins d’éléments. C’est-à-dire qu’au lieu qu’un processeur soit branché sur une carte de circuit imprimé, avec des puces GPU et RAM séparées ajoutées de la même manière, le « composant » est maintenant une carte mère avec un processeur et un GPU assis à l’intérieur d’une seule puce, et la carte déjà remplie avec les deux RAM (vraiment, mémoire unifiée) et stockage SSD.

D’autres composants sont de même nature modulaire, donc ce qui se passe réellement, c’est que les modules sont assemblés ailleurs, et « l’assemblage » est un élément plutôt mineur. J’ai plaisanté avec mes collègues en disant qu’un stagiaire américain fait le dernier tour sur une seule vis après l’arrivée de la machine de Thaïlande. Mais je soupçonne que la réalité n’est peut-être pas trop éloignée de cela, d’autant plus que cela semble confirmer un rapport selon lequel la machine serait assemblée en Thaïlande.

Pourquoi le nouveau libellé du Mac Pro 2023 ?

Il semble extrêmement improbable qu’Apple ait fait le changement, qui a été repéré pour la première fois par MacRumors, de son propre gré. Il n’y a aucun avantage et cela rend le libellé plus maladroit. C’est, à coup sûr, un changement qui a été imposé à Apple d’une manière ou d’une autre.

Une possibilité est qu’un régulateur américain réprimande l’entreprise pour avoir induit les consommateurs en erreur. Un autre est un accord conclu avec le gouvernement thaïlandais pour souligner le statut du pays en tant que pays fournisseur d’Apple en échange d’allégements sur les droits d’importation de composants ou autres.

Compte tenu de la formulation plutôt maladroite de «l’assemblage final aux États-Unis», je soupçonne une intervention réglementaire.

