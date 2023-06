Test du TECNO CAMON 20 Premier 5G : un pas vers le succès

La panne

Le Camon 20 Premier 5G présente un taux de rafraîchissement rapide, une bonne autonomie de la batterie, de bons appareils photo, un beau design et une prise en main très confortable. Mais, il est relativement cher, possède un chipset moyen et n’est pas idéal pour les jeux.

Je suppose que maintenant, le nom TECNO n’est pas quelque chose que vous regardez pour la première fois – et pour une bonne raison, je pourrais ajouter. La société chinoise est l’une des plus grandes surprises de l’année, après avoir lancé plusieurs smartphones impressionnants les uns après les autres. Récemment, la société a dévoilé son modèle TECNO CAMON 20 Premier 5G, doté de plusieurs nouvelles fonctionnalités d’imagerie. Comme vous l’avez peut-être déjà deviné, nous l’avons pour test.

Le téléphone est doté d’un design élégant, d’une esthétique pure mais également d’un prix abordable pour ce qu’il propose et est considéré par le fabricant comme l’un de ses plus grands succès de l’année. Nous l’avons eu entre nos mains pendant quelques jours, alors voici une test vraiment… ringarde de celui-ci.

TECNO CAMON 20 Premier 5G – Caractéristiques principales

Marque Techno Modèle Camon 20 Premier 5G Statut Disponible Date de sortie 2023, mai CORPS Dimensions 161,9 x 74,3 x 7,8 mm (6,37 x 2,93 x 0,31 pouces) Poids 180g Couleurs Welkin foncé, bleu sérénité Matériau du corps Façade en verre, dos en cuir SIM Double SIM (Nano-SIM, double veille) Eau & Poussière – AFFICHER Taille 6,67 pouces Taper AMOLED, 120Hz Résolutions 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 IPP Densité de 395 ppp Multi-touches Oui protection – RÉSEAUX 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 3G HSDPA 850 / 900 / 2100 4G LTE (non spécifié) 5G SA/NSA Vitesse HSPA, LTE-A, 5G GPRS Oui BORD Oui CAMÉRA Triple arrière 50 MP, f/1.8, 23mm (large), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS à décalage de capteur

108 MP, f/2.2, 13 mm, 115 ? (ultra large), PDAF

2 MP, f/2.4, (profondeur) Caractéristiques Flash annulaire LED, HDR, panorama Vidéos [email protected], [email protected], HDR Avant simple 32 MP, f/2.5, 24mm (large), 1/2.8″, 0.8µm

Flash à double LED

[email protected] MATÉRIEL SE Android 13, HIOS 13 Jeu de puces Mediatek Dimension 8050 (6 nm) CPU Octa-core (1 × 3,0 GHz Cortex-A78 et 3 × 2,6 GHz Cortex-A78 et 4 × 2,0 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G77 MC9 RAM 8 Go Stockage 512 Go Fente pour carte Non spécifié BATTERIE Taper LiPo Capacité 5000 mAh Amovible Non amovible Temps de conversation N / A Etre prêt N / A Mise en charge 45W filaire Chargement sans fil Non CHAMBRE DES COMMUNES Son Oui, avec haut-parleurs stéréo

Socket jack 3,5 mm Oui

Audio 24 bits/192 kHz Capteurs Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, proximité, boussole Bluetooth 5.2, A2DP, LE GPS GPS USB USB Type-C 2.0, OTG Wifi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande NFC Oui

Vous pouvez trouver plus d’informations sur l’appareil ici

Conception et affichage

C’est un téléphone de milieu de gamme impressionnant, disponible dans les déclinaisons de couleur Serenity Blue (l’option de couleur que j’avais) et Dark Welkin. Selon TECNO, le téléphone présente le design déconstructionniste de puzzle de l’entreprise inspiré du genre pertinent de l’architecture postmoderne. Il convient également de noter que son design unique a remporté le Muse Design Award pour 2023.

Le TECNO CAMON 20 Premier 5G est fabriqué à partir de verre (avant) et de plastique (partout ailleurs) mais semble toujours plus luxueux que vous ne le pensez. Sur le côté droit, vous trouverez la bascule du volume et le bouton d’alimentation, tandis que le lecteur d’empreintes digitales est situé sous l’écran. Sur le cadre inférieur, il y a le haut-parleur, le port USB Type-C, etc. Il dispose d’un écran couleur Full HD plus AMOLED de 6,67 pouces avec une gamme de couleurs élevée, qui est fourni avec une prise en charge du taux de rafraîchissement de 120 Hz et a une luminosité maximale impressionnante.

L’appareil possède la certification de protection des yeux TUV Rheinland, ce qui garantit qu’il est agréable pour vos yeux, et les lunettes sont réduites d’environ 47 %. Il a également des lunettes très minces, un écran plat, des bords tranchants et une épaisseur d’environ 7,8 mm.

Jeu de puces et performances

Ce téléphone n’est sûrement pas pour les joueurs, ni pour les aficionados des affaires. C’est un appareil de milieu de gamme au design impeccable, qui intègre le chipset MediaTek Dimensity 8050. Il est fourni avec 8 Go de RAM qui peuvent être étendus de 8 Go supplémentaires à l’aide de RAM extensible. Dotée d’un processeur octa-core avec quatre processeurs Arm Cortex-A78 performants avec des vitesses de pointe de 3 GHz et d’un puissant GPU à neuf cœurs, la puce offre un jeu suprême avec des FPS fiables et rapides dans les meilleurs titres. Cette puissance de traitement est alimentée par une mémoire quadri-canal ultra-rapide et un stockage UFS 3.1 double canal. Évidemment, ne vous attendez pas à ce qu’il vous permette de jouer à des jeux à forte intensité graphique. Cependant, il peut vous permettre de jouer à PUBG et à Call of Duty, en réduisant les paramètres graphiques et en réduisant les fréquences d’images.

L’utilisation du téléphone pendant de longues périodes l’a fait chauffer trop tôt, affectant quelque peu ses performances. En tout cas, cela n’a pas affecté notre expérience avec lui, alors voici quelques-uns des tests de référence que nous avons effectués.

La photographie est reine

Selon Tecno, toute sa gamme de téléphones Camon est conçue pour prendre des photos et des vidéos. L’une des principales attractions du Tecno Camon 20 Premier 5G est son système de caméra. À l’arrière, nous trouvons un objectif principal de 50MP contenant la technologie innovante RGBW de l’entreprise. En remplaçant la solution matricielle « verte » du filtre couleur RGGB traditionnel par une solution « blanche », le capteur RGBW permet de capturer plus de lumière.

Alors que la lentille 1G + 6P augmente l’apport de lumière en remplaçant l’une des lentilles en plastique par une lentille en verre dans le processus lorsque la lumière atteint le capteur principal. Le capteur principal du TECNO CAMON 20 Premier 5G est également augmenté de 1/1,73 à 1/1,56. La taille de pixel unique de 0,8 μm à 1,0 μm. Avec une zone sensible à la lumière 56,25 % plus grande pour garantir que les images sont aussi proches que possible des scènes réelles. Avec une meilleure transmission de la lumière, TECNO CAMON 20 Premier 5G permet aux utilisateurs de capturer le portrait de nuit cristallin dans une définition époustouflante. Ne jamais perdre un détail dans le noir.

Plus c’est mieux

Outre sa caméra principale de 50 MP, le module caméra du CAMON 20 Premier 5G comprend également une caméra Ultra Définition de 108 MP. Ce qui permet aux utilisateurs de capturer des horizons ultra-larges et des gros plans super macro avec des détails époustouflants. La technologie 9-en-1 Adaptive Pixel qui fusionne 9 petits pixels en un seul ultra-large de 1,92 um. Et améliore la sensibilité à la lumière jusqu’à 9 fois selon la taille des pixels en utilisant. La caméra 32MP Ultra Clear AI Shining Selfie aide les utilisateurs à élever leur selfie. La série comprend également l’algorithme de beauté « Portrait Master » alimenté par l’IA de TECNO, qui utilise le positionnement du visage à 319 points pour générer des analyses de beauté précises, y compris la culture, le teint de la peau, l’environnement physique et plus encore pour développer un plan d’embellissement personnalisé. Basée sur la plate-forme Big Data de TECNO, la technologie donne aux utilisateurs les moyens d’agir grâce à une technologie plus inclusive. Les caméras principales 50MP et grand angle 108MP prennent également en charge la vidéo 4K et HDR, tandis que les caméras arrière et avant prennent en charge la vidéo double portrait.

J’ai beaucoup aimé son flash quadruple lumière qui offre une luminosité impressionnante lors des photos de nuit. Mais ce n’est pas tout : il y a aussi le mode nuit et le mode super nuit pour les selfies et d’impressionnantes photos nocturnes.

Pour la première fois, la fonction Laser AF fonctionne comme un charme, car le téléphone peut faire la mise au point sur des objets en 0,1 seconde avec l’objectif 2 bokeh qui peut fournir des portraits impressionnants en un rien de temps. Il existe de nombreuses fonctionnalités préinstallées dans l’application Appareil photo (arrière-plans impressionnants, effets de selfie, scènes AI, paramètres du mode nuit et du mode super nuit, etc.).

Les vidéos sont pas mal du tout. Le Camon 20 Premier 5G est fourni avec une fonction OIS et une fonction gyro-EIS qui aide à stabiliser les photos et les vidéos, tandis que la socket de vue peut atteindre une résolution de 4K !

Options Android et mémoire

CAMON 20 Premier 5G est fourni avec 8 Go de RAM + 512 Go de stockage interne, mais il existe également une prise en charge de slot microSD qui peut renforcer votre stockage si vous le souhaitez. Il intègre également le dernier gadget de fusion de mémoire (extension de mémoire virtuelle) d’Android qui peut augmenter sa mémoire jusqu’à 8 Go de RAM supplémentaires, ce qui prend de l’espace sur le stockage.

Il fonctionne sur HIOS basé sur Android 13 prêt à l’emploi, avec des bloatwares à l’intérieur comme AHA Games, BoomPlay, Hi Browser, Phone Master, etc. Il y a aussi Ella (!) – L’assistante virtuelle de TECNO à l’intérieur, qui peut vous aider à naviguer dans l’appareil et mieux interagir avec lui. La bonne chose est que Tecno promet un an de mises à jour logicielles majeures et deux ans de correctifs de sécurité mensuels pour ce téléphone. Cela indique beaucoup !

Tecno promet également de mettre à niveau le CAMON 20 Premier 5G vers Android 14 lorsqu’il sera disponible, mais nous ne recommandons pas d’acheter quoi que ce soit en attendant la promesse d’une mise à niveau logicielle.

TECNO CAMON 20 Premier 5G : batterie et charge

Il est toujours agréable de voir un téléphone économique doté d’une grande batterie (5000 mAh) avec prise en charge d’une vitesse de charge rapide de 45 W. Cela indique qu’il peut charger complètement l’appareil en un peu moins de 50 minutes – un temps impressionnant pour la catégorie. J’ai eu environ 5-6 heures SOT d’utilisation intensive continue, mais cela pourrait atteindre jusqu’à 8 heures si vous utilisez le téléphone modestement.

Je n’ai remarqué aucun problème de surchauffe lors de la charge, ni de baisse soudaine du pourcentage de batterie. Très beau travail TECNO, bravo.

Le Tecno Camon 20 Pro 5G : l’alternative économique

Pour ceux qui aiment les fonctionnalités du Tecno Camon 20 Premier 5G mais qui ont un budget plus serré, il y a le Tecno Camon 20 Pro 5G, au prix d’environ 300 $. Je dois admettre que c’est une excellente alternative. Le Camon 20 Pro 5G contient un appareil photo principal de 64 mégapixels et est alimenté par le chipset MediaTek Helio G99. Il dispose de 8 Go de RAM (extensible de 8 Go supplémentaires) et d’une capacité de stockage allant jusqu’à 256 Go, extensible via microSD. Pas mal pour un modèle milieu de gamme !

Vous pouvez trouver plus d’informations sur le Tecno Camon 20 Pro 5G ici

Ainsi, que vous optiez pour le Tecno Camon 20 Premier 5G ou le Tecno Camon 20 Pro 5G, rassurez-vous, vous obtenez beaucoup à un prix compétitif.

Conclusion

Alors, qui devrait l’acheter et qui devrait éviter d’acheter ce téléphone ? Si vous accordez plus d’importance aux appareils photo (photographie et vidéographie) qu’aux performances, le Tecno Camon 20 Premier 5G est fait pour vous. Mais, si vous appréciez les performances par rapport aux caméras (c’est-à-dire vous, aimez, jouez à des jeux), vous voudrez peut-être regarder d’autres téléphones avec de meilleures performances.

Il y a tellement de bonnes choses à propos du Tecno Camon 20 Premier 5G qu’il y a aussi de la place pour des améliorations. Il présente un taux de rafraîchissement rapide, une bonne autonomie de la batterie, de bons appareils photo, un beau design et une prise en main très confortable. Mais, il est relativement rempli de bloatware, a un chipset moyen et n’est pas idéal pour les jeux.

TECNO propose deux options de couleur, à savoir Dark Welkin et Serenity Blue pour ses CAMON 20 Premier 5G, CAMON 20 Pro 5G et CAMON 20 Pro. Et une nouvelle couleur à savoir Glacier Glow Glass pour CAMON 20. Tous ces modèles seront disponibles dans toutes les régions du monde. Y compris l’Afrique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient, l’Asie du Sud-Est et l’Asie du Sud. Le prix varie selon la région.

