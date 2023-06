Réaliste ou détaillée ? Quel générateur d’art AI devriez-vous utiliser – Bing Image Creator ou Dall-E 2 ?

Avez-vous déjà imaginé un jour dans le futur où vous pourriez facilement donner vie à n’importe quelle idée visuelle en tapant une seule syllabe dans votre appareil ? Mais tenez compte de cet avertissement : bien que l’idée d’utiliser l’intelligence artificielle (IA) puisse vous exciter, son utilisation réelle peut vous donner envie de plus. Une large gamme d’outils d’IA générative est disponible pour créer des œuvres textuelles et esthétiques, mais leur qualité est variable. En disant cela, nous entendons Bing Image Creator et Dall-E 2. En règle générale, les photos générées par l’IA peuvent être identifiées par leur abondance de caractéristiques déformées ou leur manque de détails réalistes. Alors, comment choisir un générateur d’art IA digne de confiance et excellent dans ce qu’il fait ?

Bing Image Creator et Dall-E 2 sont populaires, ne nécessitent aucune application ou logiciel spécial et sont tout aussi faciles à utiliser.

Pour Bing Chat, Microsoft utilise le GPT-4 d’OpenAI, actuellement le principal modèle de langage. De plus, Image Creator de Microsoft utilise le système Dall-E 2 AI d’OpenAI. Mais parce que Bing Image Creator et Dall-E 2 ont des fonctionnalités et des avantages différents, il est important de les distinguer.

Choisissez Bing Image Creator… si vous aspirez à la réalité.

Bing et Dall-E 2 peuvent créer des graphiques dans une variété de formats, y compris des peintures, des rendus 3D, des photos, des dessins animés, etc. Cependant, Bing Image Creator excelle dans la création de photos réalistes. Bing est mon premier choix lorsque j’essaie de créer une image qui ressemble à une photographie.

Bing Image Creator, optimisé par la technologie Dall-E d’OpenAI, utilise une version raffinée du modèle utilisé dans Dall-E 2. En conséquence, les images de Bing sont plus proches de la réalité. En particulier, l’exemple montre l’incroyable capacité de Bing à ajouter des caractéristiques réalistes aux photos, telles que le manteau de fourrure du chien et le tissu du coussin. Les images de gauche sont si réalistes qu’elles pourraient facilement passer pour de vraies photos de chiens.

… si vous avez besoin d’imagerie mobile

Lorsque vous interagissez avec le nouveau Bing, vous pouvez demander au chatbot IA de créer une image qui correspond à la description que vous fournissez sans quitter la fenêtre de chat ni ouvrir un nouveau programme. Cependant, contrairement à Bing, vous ne pouvez pas demander à ChatGPT de créer des images pendant un chat.

Vous pouvez facilement demander au chatbot de créer des photos pour vous lorsque vous êtes en déplacement à l’aide de l’application mobile Bing, facilement accessible depuis votre smartphone. De plus, la barre latérale Microsoft Edge offre un accès facile à Bing Image Creator dans un emplacement pratique.

… si vous avez un compte Microsoft

Un compte Microsoft est nécessaire pour utiliser Bing Image Creator et peut être facilement créé avec presque n’importe quelle adresse e-mail. Contrairement à Bing Chat, Microsoft Edge n’est pas requis pour que Bing Image Creator fonctionne.

Choisissez Dall-E 2 … si vous préférez des images plus détaillées

Bien que Dall-E 2 produise régulièrement des images plus littérales qui correspondent étroitement aux mots de l’invite, Bing Image Creator produit systématiquement des photos de meilleure qualité. Je recommande d’utiliser Dall-E 2 pour les tâches rapides si vous rencontrez des difficultés pour obtenir les images souhaitées à partir de vos invites. Parfois, même un seul adjectif incorrect peut avoir un effet profond sur l’image finale.

…si vous utilisez déjà ChatGPT

Vous pouvez utiliser Dall-E 2 en vous rendant sur labs.OpenAI.com. L’accès à Dall-E 2 nécessite un compte OpenAI, qui peut être obtenu en s’inscrivant. Si vous utilisez déjà ChatGPT, vous pouvez commencer à utiliser Dall-E 2 immédiatement et gagner du temps.

Crédit image

Voici ma description d’une photo que je souhaitais créer avec Bing Image Generator :

Un petit enfant de 2-3 ans joue avec un chien qui ressemble plus à un singe qu’à un chien. La fille essaie de nourrir le chien, mais ce dernier regarde la lune, bien que ce soit un jour.

Et voici ce que j’ai obtenu :



