Le navigateur Vivaldi apporte le chatbot Bing à ses utilisateurs

Vivaldi est un navigateur Web basé sur Chromium qui offre diverses fonctionnalités et options de personnalisation aux utilisateurs. Cependant, vous rencontrez parfois des problèmes de compatibilité avec certains sites Web qui ne fonctionnent qu’avec des navigateurs spécifiques, tels que Google Chrome ou Microsoft Edge.

Pour contourner ces problèmes, Vivaldi a mis en place une solution astucieuse : changer les chaînes de votre agent utilisateur pour se faire passer pour d’autres navigateurs. Ainsi pouvoir accéder à ses fonctionnalités et optimisations. Par exemple, Vivaldi se fait passer pour Google Chrome pour les pilotes de carte graphique, ce qui réduit l’utilisation de la mémoire et des ressources, améliore la durée de vie de la batterie, réduit les plantages et améliore la stabilité du système.

Désormais, avec la dernière version de Vivaldi 6.1, le navigateur se fait également passer pour Microsoft Edge lorsque vous visitez Bing. Cela indique que les utilisateurs de Vivaldi peuvent accéder au chatbot Bing depuis leur navigateur Web, à la fois sur les ordinateurs de bureau et les appareils Android.

Le Bing Chatbot est un outil d’intelligence artificielle alimenté par OpenAI qui utilise le moteur de recherche Bing pour fournir des réponses à une variété de questions et de demandes. Le chatbot est disponible en plusieurs langues et peut générer du contenu créatif tel que des poèmes, des histoires, des chansons ou des images.

Officiellement, le chatbot Bing ne peut être utilisé que via Microsoft Edge, mais Vivaldi 6.1 peut contourner cette limitation. D’après le blog de Vivaldi :

Vivaldi n’aura pas à se faire passer pour Edge pour toujours. Microsoft a confirmé que la prise en charge du chatbot Bing sera progressivement déployée sur d’autres navigateurs. Mais jusqu’à ce que cela se produise, la solution d’agent utilisateur de Vivaldi fournira un autre moyen d’accéder au chatbot Bing.

