Blizzard travaille déjà sur deux extensions pour Diablo IV

Conclusion : le développement linéaire ne fonctionnera tout simplement pas pour un jeu comme Diablo IV. Les jeux en direct doivent être abordés avec une stratégie de développement parallèle à l’esprit, et la communication entre les équipes est essentielle. La compartimentation ne vous mènera nulle part rapidement.

Diablo IV a finalement atteint la disponibilité générale après une brève période d’accès anticipé pour les acheteurs de précommande, et il semble que cela valait la peine d’attendre. Windows Central l’a décrit comme potentiellement le meilleur jeu de Blizzard. Tech Radar a déclaré qu’il établissait une nouvelle norme pour les aventures isométriques en monde ouvert. Les sites, ainsi que plusieurs autres, ont donné au jeu un score parfait.

Il semble prématuré de parler de ce qui va suivre pour Diablo IV étant donné qu’il est sorti depuis exactement un jour, mais pas pour Blizzard. Dans une récente interview avec Kinda Funny Games, le directeur général de Diablo, Rod Fergusson, a abordé ce sujet et plus encore.

Lors de la création d’un jeu comme Diablo IV, a noté Fergusson, cela doit être fait de manière durable. En bref, vous ne pouvez pas pousser l’équipe de manière à ce que le jour du lancement arrive, tout le monde tombe épuisé. De nos jours, les jeux en veulent constamment plus, vous devez donc y répondre car, d’une certaine manière, vous expédiez toujours.

« Alors que je suis assis ici, nous sommes sur le point de lancer le jeu principal [the interview was conducted shortly before launch]nous terminons la saison un, nous travaillons sur la saison deux, nous travaillons sur l’extension un, nous lançons l’extension deux… et nous n’avons même pas encore lancé le jeu », a déclaré Fergusson.

Dans les nouvelles connexes, nous avons maintenant une idée de ce que la boutique de cosmétiques basée sur la microtransaction a à offrir maintenant que le jeu est en ligne. Comme le souligne Kotaku, certaines montures spéciales coûtent jusqu’à 15 $, tandis que certains des ensembles d’armures les plus chers peuvent coûter près de 30 $.

Les microtransactions sont un sujet de Discord entre les joueurs depuis des années. Heureusement, Diablo IV et de nombreux autres titres récents se sont éloignés des mécanismes de paiement pour gagner et utilisent les microtransactions uniquement pour des objets cosmétiques comme des montures ou des tenues.

Les DLC payants et les packs d’extension sont également un sujet sensible. Certains pensent que les développeurs ont intentionnellement coupé le contenu de leur jeu de base afin de créer des DLC ou des packs d’extension et de les vendre moyennant des frais supplémentaires par la suite.

Diablo IV est maintenant disponible en éditions standard, numérique de luxe et ultime à partir de 69,99 $.

