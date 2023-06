Windows 12 : nouveautés, date de sortie, tout ce que l’on sait jusqu’à présent

Microsoft se prépare à lancer Windows 12, la prochaine version de son système d’exploitation populaire, après trois ans de service avec Windows 11. Alors que la société n’a pas encore annoncé la sortie, les rumeurs circulant dans l’industrie ont donné un aperçu de ce que nous pouvons attendre de le nouveau système d’exploitation.

Windows 12 : ce que nous pouvons attendre du prochain système d’exploitation de Microsoft avec intégration de l’IA

Baptisé « Next Valley » ou « Hudson Valley », Windows 12 devrait mettre l’accent sur l’intelligence artificielle (IA). Microsoft travaillerait pour intégrer l’IA dans plusieurs applications natives, notamment la retouche photo et l’organisation des fichiers. Cette intégration permettrait au système de générer intelligemment des retouches photo et aiderait les utilisateurs à organiser leurs fichiers plus efficacement.

Un autre changement important apporté au système d’exploitation serait la refonte de ses couches les plus basses pour moderniser le système et améliorer la sécurité. Cette mise à jour, baptisée « CorePC », permettrait un Windows plus modulaire et adaptable à chaque appareil. Microsoft peut également proposer une version de Windows sans prise en charge de win32. Avec uniquement un accès à Microsoft Edge ou au Microsoft Store, par exemple.

Cette approche modulaire permettrait une installation simplifiée des mises à jour. Avec la partition CorePC séparée de celle contenant les dossiers Windows, les fichiers de programme et les données utilisateur. Ces changements pourraient également ouvrir la voie à un système plus fluide et plus efficace à l’avenir.

Le jeu est un autre domaine d’intérêt pour le développement de Windows 12. Microsoft intègre les meilleures fonctions de la Xbox dans le système d’exploitation. Comme la fonction « Quick Resume » qui permet aux utilisateurs de mettre les jeux en veille et de les reprendre presque instantanément. De plus, la société peut proposer une interface optimisée pour les consoles de jeux portables. Comme le ROG Ally ou le Steam Deck.

Une mise à jour importante de DirectX aurait également lieu. Il pourrait intégrer une API standard pour les techniques de suréchantillonnage comme AMD FSR, NVIDIA DLSS et Intel XeSS. Cela faciliterait le travail des développeurs et améliorerait l’expérience de jeu pour les utilisateurs.

Windows 12 : progrès de l’IA, de la conception modulaire et des jeux dans le prochain système d’exploitation de Microsoft

Depuis 2020, Apple a démontré qu’une transition vers une architecture ARM peut être bénéfique dans le monde des ordinateurs portables. Malheureusement, le chemin parcouru par Microsoft depuis Windows 8 n’a pas encore abouti à une machine vraiment convaincante sous ARM. Avec Windows 12, nous nous attendons à ce que Microsoft propose des optimisations pour la plate-forme ARM. Comme le suggèrent les offres d’emploi publiées par l’entreprise. Qualcomm s’apprête également à lancer une toute nouvelle plate-forme avec une architecture optimisée pour les PC appelée Oryon. Il promet d’être beaucoup plus efficace. Microsoft pourrait également permettre à des concurrents comme MediaTek de proposer leurs puces, fermant ainsi l’exclusivité de Qualcomm avec Windows.

Windows 12 devrait être une mise à jour de Windows 11, tout comme ce dernier l’était pour Windows 10. Cependant, nous pouvons anticiper des changements importants pour accompagner ce lancement. La sortie d’une nouvelle version de Windows peut également permettre à Microsoft de modifier les exigences techniques minimales pour faire fonctionner le système. La société a coupé le support officiel de nombreux PC lors du lancement de Windows 11. En exigeant l’utilisation d’un processeur récent. Avec Windows 12 et son intégration de fonctions liées à l’IA, Microsoft peut justifier une prise en charge hardware plus récente avec des processeurs optimisés pour le nouveau système.

Bien que la date de sortie exacte de Windows 12 reste inconnue, des rumeurs suggèrent qu’il sera lancé à l’automne 2024. Microsoft devrait dévoiler le nouveau système d’exploitation avec une série de nouveaux appareils en octobre 2024.

Windows 12 : un système d’exploitation qui change la donne, une intégration de l’IA pionnière et des fonctionnalités révolutionnaires

Les utilisateurs peuvent tester les nouvelles fonctionnalités du système en version bêta en s’inscrivant au programme Windows Insider et en utilisant le canal Canary. Cependant, ces versions seront instables. Et toutes les nouvelles fonctionnalités testées par Microsoft ne seront pas nécessairement intégrées à la version commerciale.

Le développement de Windows 12 est révélateur d’une tendance plus large dans l’industrie technologique vers l’intégration de l’IA dans le hardware et les logiciels. Les entreprises reconnaissent le potentiel de l’IA pour améliorer la productivité, rationaliser les processus et améliorer les expériences des utilisateurs. L’accent mis par Microsoft sur l’intégration de l’IA dans Windows 12 représente une avancée significative pour l’entreprise et l’industrie technologique dans son ensemble.

Cependant, l’impact de l’IA sur la main-d’œuvre et la société dans son ensemble suscite également des inquiétudes. À mesure que l’IA s’intègre de plus en plus dans nos vies, il existe un risque de suppression d’emplois et d’augmentation des inégalités. Il sera essentiel pour des entreprises comme Microsoft de tenir compte des implications éthiques de l’intégration de l’IA. Et œuvrer pour que les bénéfices de cette technologie soient partagés équitablement.

En conclusion, le développement de Windows 12 par Microsoft représente une avancée significative dans l’intégration de l’IA dans les systèmes d’exploitation. Le nouveau système d’exploitation pourrait offrir des avancées significatives dans l’intégration de l’IA, la conception modulaire, les jeux et l’optimisation ARM. Alors que la date de sortie exacte reste inconnue. Les utilisateurs peuvent tester les nouvelles fonctionnalités du système en version bêta via le programme Windows Insider. Alors que l’IA continue de gagner en importance dans tous les secteurs, il sera essentiel pour des entreprises comme Microsoft de tenir compte des implications éthiques de l’intégration de l’IA et de veiller à ce que les avantages de cette technologie soient partagés équitablement.

Quelles sont les nouveautés attendues dans Windows 12 ?

Selon un article récent de Pureinfotech, Windows 12 est sur le point d’introduire une multitude de nouvelles fonctionnalités, d’améliorations, de mises à jour des fonctionnalités existantes et de divers changements visuels. La société se concentrera également sur l’ajout de plus de fonctionnalités d’IA et de mises à jour plus rapides. Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités attendues dans Windows 12 :

Nouveau système avec séparation d’état. Nouveau système optimisé en silicium pour améliorer l’IA. Nouveau texte AI sur la reconnaissance d’image. Nouvelle analyse de contenu AI avec des invites contextuelles. Nouveaux changements visuels visuels du bureau avec barre des tâches flottante et nouvelle barre supérieure. Socket en charge du nouveau système de fichiers ReFS pour les lecteurs de démarrage. Exigences matérielles plus élevées.

Il est important de noter qu’il ne s’agit que de rumeurs et que Microsoft n’en a confirmé aucune. Il faudra attendre une annonce officielle de Microsoft pour en savoir plus sur Windows 12.

