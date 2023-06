Le garant de la confidentialité bloque les bases de données du centre d’appels, le télémarketing sauvage a été touché

Après avoir étendu le registre des oppositions aux numéros mobiles, le garant de la confidentialité tente désormais une approche plus agressive. Quatre entreprises sont impliquées dans l’opération et elles travaillent entre les régions de Vénétie et de Lombardie.

Le premier registre d’opposition n’avait pas beaucoup fonctionné. Il ne couvrait que les numéros de téléphone fixes. Pas même le deuxième registre d’opposition. Même si des numéros de smartphone pouvaient être ajoutés, les appels continuaient à arriver. Maintenant, le garant de la confidentialité change de stratégie. Pour la première fois, les financiers du noyau spécial pour la protection de la vie privée et les fraudes technologiques de Rome ont confisqué les bases de données dans lesquelles les informations des utilisateurs sont stockées.

En plus d’avoir ordonné la confiscation des bases de données, les agences impliquées dans cette opération ont écopé d’une amende. Plus précisément, ce sont quatre entreprises, entre la Vénétie et la Toscane. Le montant total des amendes atteint 1 800 000 euros. Les entreprises ont travaillé ensemble pour augmenter le nombre d’utilisateurs dans la base de données. Selon le Garant, des listes de contacts créées illégalement ont d’abord été achetées, sans que l’utilisateur n’ait donné son consentement au traitement des données. Puis les listes passaient d’une entreprise à l’autre pour augmenter le nombre d’utilisateurs.

Les offres des énergéticiens

Concrètement, ces sociétés de télémarketing traitaient des offres liées aux énergéticiens : « Elles travaillaient avec les offres commerciales de divers énergéticiens, allant même jusqu’à proposer, au bout d’un court laps de temps, des passes inversées entre elles, afin d’augmenter leurs commissions. En résumé, ces activités constituent l’une des diverses formes de « sous-bois », indiqué à plusieurs reprises par le Garant comme la cause de l’expansion actuelle du télémarketing illégal ». Les entreprises impliquées dans l’opération sont Mas srls, Mas srl, Sesta Impresa srl ​​​​et la société coopérative Arnia.

Le problème du télémarketing sauvage

La gestion des appels passés depuis des centres d’appels vers des numéros privés est une tâche complexe. Une fois que nos numéros de téléphone se retrouvent dans ces boucles, il est difficile de les récupérer. Même lorsque des actions agressives telles que celles annoncées aujourd’hui par le Garant sont mises en œuvre. Peut-être qu’un trop grand nombre de consentements sur un site peu connu a suffi et notre numéro de téléphone s’est retrouvé dans ces registres. Pas seulement. Parfois, également pour réduire les coûts, les centres d’appels qui appellent en Italie opèrent depuis l’étranger et il devient donc plus difficile de les joindre en raison d’amendes.

