Tim Cook parle du prix Vision Pro, de l’isolement, de ChatGPT et plus encore dans l’interview d’ABC News [Vidéo]

Apple a levé le voile sur son très attendu casque de réalité mixte Vision Pro lundi, et le PDG Tim Cook a discuté de ce que la société appelle l’informatique spatiale avec ABC News. Dans l’interview avec le co-présentateur de Good Morning America, Robin Roberts, Cook aborde une série de problèmes allant de Vision Pro à ChatGPT et à l’avenir de la technologie.

VisionPro

« C’est l’ingénierie de demain, aujourd’hui. Donc, vous allez vivre dans le futur et vous allez le faire aujourd’hui », a déclaré Cook à propos du matériel techniquement impressionnant.

On dit souvent que toute forme de réalité virtuelle aura besoin d’une « killer app » pour rendre un produit VR viable. En décrivant toutes les fonctionnalités de Vision Pro, Cook déclare qu’« il ne s’agit pas d’une seule chose, c’est une plate-forme ».

Vision Pro n’est pas seulement une question de réalité virtuelle, car Apple en a également fait sa plate-forme de réalité augmentée ultime. Pourtant, un défi avec toute utilisation de la réalité virtuelle devient isolé de la réalité réelle qui vous entoure.

Sur ce point, Cook dit que ne pas contribuer à l’isolement était un « point de conception majeur » lors de la création de Vision Pro. « Il ne s’agit pas d’isolement ; c’est une question de connexion. Il s’agit d’avoir des gens là-bas qui ont l’impression d’être là avec vous.

« C’est l’équipement électronique le plus avancé qui soit », déclare Cook en parlant du prix de 3 499 $. Roberts demande si Cook pense que c’est quelque chose que les gens pourront se permettre.

« Je ne sais pas. Je pense que les gens feront des choix différents en fonction de leur situation financière, etc. L’ingénierie et la profondeur de l’ingénierie sont époustouflantes. Vous avez plus qu’une expérience 4K dans chaque œil. Bien sûr, ce n’est pas gratuit. Cela coûte quelque chose, mais je pense que c’est un excellent rapport qualité-prix », déclare Cook.

IA et ChatGPT

Au sujet de l’intelligence artificielle, Cook dit que ce front est « très prometteur » qui nécessite un développement et un déploiement « délibérés » et « réfléchis » en raison de « parti pris », de « désinformation » et « peut-être pire dans certains cas ».

Quant à ChatGPT, « bien sûr » il l’utilise et en est « excité », ajoutant que la technologie est quelque chose qu’Apple étudie « de près ».

Enfin, Roberts a interrogé Cook sur un récent rapport de clients ayant des problèmes pour retirer de l’argent des nouveaux comptes d’épargne à haut rendement d’Apple.

« Goldman Sachs est très concentré là-dessus », déclare Cook. « Si vous essayez de transférer vos fonds sur un compte différent de celui avec lequel vous avez financé le compte d’épargne initial, cela augmente l’test car les gens craignent que quelqu’un ne vole votre argent. Donc, il y a beaucoup d’énergie pour rendre ce processus plus fluide.

Pour notre propre expérience pratique avec Vision Pro, lisez l'explication de Chance Miller sur ce à quoi ressemblait passer une demi-heure avec l'informatique spatiale.

