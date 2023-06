Le test sanguin du cancer détecte plus de 50 cancers avec une précision de 75 % : comment ça marche

Une nouvelle étude présentée au congrès de l’ASCO a montré que le test de Galleri, un test sanguin, est capable de détecter un cancer dans 3 cas sur 4. Dans 85% des cas, il indique également le site d’origine de la maladie. Révolution possible dans le diagnostic précoce.

Un test sanguin révolutionnaire peut détecter plus de 50 types de cancer, avec une précision de 75 %. En d’autres termes, trois personnes sur quatre présentant des symptômes suspects qui subissent ce test reçoivent par la suite un diagnostic de cancer. Non seulement cela, le test – appelé Galleri – dans 85% des cas positifs est capable de déterminer le site d’origine du cancer. Étant donné que parmi les dizaines de néoplasmes qu’il peut identifier, il y a certains des soi-disant « grands tueurs », c’est-à-dire les tumeurs qui tuent le plus comme les cancers du poumon, du sein, colorectal et de la prostate, ce test pourrait devenir un véritable changeur de jeu dans diagnostic précoce. Et comme tout le monde le sait, plus un cancer est diagnostiqué tôt, plus il a de chances d’en être guéri.

Les résultats de l’étude, baptisée SYMPLIFY, ont été présentés le 3 juin lors d’une conférence de presse tenue lors de la réunion annuelle de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO), qui se déroule actuellement à Chicago, aux États-Unis. L’étude a été menée sous l’égide du British National Health Service (NHS) par une équipe de recherche du Département d’oncologie de l’Université d’Oxford, en étroite collaboration avec des collègues du Nuffield Department of Primary Care Health Sciences, du Primary Care Clinical Unité des essais et le Bureau des essais cliniques en oncologie. Les chercheurs ont commencé à recruter des participants pour la nouvelle étude en 2021 et ont maintenant présenté les résultats, que les experts décrivent comme passionnants, au monde.

Au total, environ 5 500 personnes (résidents au Royaume-Uni) qui avaient consulté un médecin en raison de symptômes suspects étaient impliquées. Tous ont été soumis au Galleri, un type de test connu sous le nom de MCED (détection précoce de plusieurs cancers) qui repose essentiellement sur un test sanguin. Grâce à des systèmes de séquençage de nouvelle génération et à des algorithmes d’apprentissage automatique (une intelligence artificielle), le test « chasse » des biomarqueurs du cancer dans le sang, plus précisément des fragments d’ADN de cellules cancéreuses (appelés ctDNA) qu’il est libéré dans la circulation sanguine avant les symptômes. apparaître. C’est comme la signature d’un cancer, déjà présent avant que la masse tumorale ne commence à se développer et à déclencher les symptômes qui incitent les patients à se rendre chez le médecin.

Parmi tous les participants soumis au test, le test Galleri – développé par la société américaine GRAIL, spécialisée dans le dépistage précoce – a détecté un cancer chez 323 personnes, parmi lesquelles 244 ont ensuite reçu un diagnostic de cancer par des méthodes traditionnelles, telles que les rayons X, le solide biopsies et autres. Cela indique qu’il a montré une précision de 75 %. Les faux positifs, en revanche, ne représentaient que 2,5 % du total (c’est-à-dire que les patients ont reçu un signal de cancer sans l’avoir). Dans 85 % des cas, le test a également permis d’identifier le site d’origine de la tumeur. « Le test était précis à 85 % pour détecter la source du cancer – et cela peut être très utile car il n’est souvent pas évident, lorsque vous avez le patient devant vous, de savoir quel test est nécessaire pour vérifier quels symptômes sont liés au cancer. « , a déclaré le professeur Mark Middleton, l’un des responsables de l’étude, à BBC News. Le scientifique a ajouté qu’avec les résultats de ce test, bien qu’ils ne soient pas encore assez précis pour « prévenir ou exclure un cancer », il est possible d’orienter le patient vers les bons tests pour un diagnostic définitif.

Si c’est le système de biopsie liquide qui a donné les meilleurs résultats, le test de Galleri reste à perfectionner. En fait, la sensibilité était plus élevée pour les cas de cancer plus avancés (environ 24 % au stade I et plus de 95 % au stade IV) ; puisque l’objectif est précisément de favoriser un diagnostic précoce, permettant de dépister un cancer alors qu’il est encore soignable et curable, il est évident que le pourcentage de tumeurs détectées au tout premier stade doit augmenter significativement. Après tout, il s’agit encore d’un test expérimental et il faudra du temps pour le voir intégré dans la pratique clinique réelle, même s’il est vraiment prometteur. Le NHS (National Health Service) vise à impliquer plus de 140 000 résidents britanniques dans l’étude du test.

