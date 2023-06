Nvidia ACE – Tout ce que vous devez savoir sur la technologie de jeu AI

En regardant autour de vous, vous avez peut-être constaté que presque tout a un cas d’utilisation pour l’intelligence artificielle. Parce que l’IA est devenue le sujet de conversation de la ville, beaucoup de choses se préparent maintenant pour intégrer l’IA.

Nvidia, le fabricant de GPU, a Vient d’être annoncé nouvelle technologie qui intègre désormais l’IA dans les jeux. Oui, vous allez bientôt voir l’IA générative intégrée dans les jeux. Alors, quels éléments recevront le traitement de l’IA dans les jeux ? Les personnages non jouables ou en bref les PNJ.

Qu’est-ce que Nvidia ACE ?

Nvidia ACE est un tout nouvel outil qui a été créé pour donner aux développeurs la possibilité de faire réagir les PNJ, c’est-à-dire les personnages non jouables, et de les rendre plus réalistes. Nous avons vu des jeux où vous interagissez avec un PNJ qui parle généralement deux ou trois lignes et c’est tout. Désormais, vous pouvez avoir des conversations interactives avec ces personnages dans le jeu.

Les PNJ des futurs jeux seront désormais plus intelligents et, si vous y réfléchissez, ils peuvent en fait vous aider dans le jeu lorsque vous terminez un braquage ou une mission. En plus de simplement améliorer la conversation entre le PNJ et le joueur, les modèles de personnages pourront désormais avoir une apparence et une sensation plus réalistes grâce aux différents modules sous Nvidia ACE.

Nvidia Tokkio et ses modules pour les jeux

Oui, les PNJ des jeux à venir pourront désormais tenir une conversation active avec vous. Cela amène les PNJ du jeu à un tout autre niveau. En fait, si vous y réfléchissez, il y aura beaucoup de conversations intéressantes et amusantes qui auront lieu et seront partagées sur tous les réseaux sociaux.

Nvidia appelle cette nouvelle technologie Omniverse ACE. ACE indique Vatar Cloud Engine.

Pour rendre cela simple, rapide et facile, Nvidia a publié des modèles de base FIA ​​pour aider les développeurs de jeux à intégrer l’IA dans leurs jeux. Le meilleur est Nvidia Tokkio. Il s’agit d’un module d’intelligence artificielle qui peut aider à créer et à accéder à des avatars lors de vos déplacements. Cela peut être facilement utilisé dans les endroits où les clients ont besoin d’obtenir des services rapidement. Les avatars sont programmés pour être naturels, utiles et réactifs.

Module Nvidia Omniverse Audio2Face

Maintenant, Tokkio de Nvidia a été construit grâce à trois modèles technologiques importants. Le premier est Animation AI. Vous pouvez facilement créer des modèles 2D et 3D avec l’IA qui peuvent être utilisés dans vos jeux vidéo. Grâce à l’IA d’animation Audio2Face, vous pouvez facilement créer des personnages dans Unreal Engine qui peuvent vous donner des résultats réalistes. Les modèles d’IA animés en 2D peuvent être facilement utilisés dans des vidéos en utilisant des visages humains stylisés. Tout cela peut être facilement créé avec des entrées vidéo ou même audio.

Nvidia RIVA – Module de langue, de parole et de texte

Le prochain module AI de Nvidia est Nvidia Riva. Ce modèle permet désormais à vos avatars animés nouvellement créés de vous entendre, de vous comprendre et de vous répondre. Ce module intégrera également un son naturel afin qu’il ne se sente pas et ne sonne pas bizarre. À l’heure actuelle, le module prend en charge un total de 34 langues avec la capacité de comprendre, de texte à texte, de parole à texte et également de parole à parole.

Services linguistiques Nvidia NeMo

Votre avatar étant déjà capable de comprendre les langues, il doit maintenant savoir où et quand il sera amené à converser avec le joueur ou l’utilisateur. Avec le module NeMo, vous pouvez facilement configurer différents paramètres pour construire vos conversations et leur donner un flux naturel afin qu’elles ne se sentent pas générées ou contrôlées par ordinateur.

Où et quand pouvons-nous voir cette technologie

La bonne partie de cette nouvelle technologie Nvidia est qu’elle est déjà mise en œuvre dans des projets qui devraient être publiés vers la fin de cette année.

STALKER 2: Heart Of Chernobyl adoptera Audio2Face dans son jeu qui devrait sortir d’ici la fin de cette année.

Fort Soils est un autre jeu à venir qui est un thriller de science-fiction qui se déroule sur Mars. Ce jeu utilisera également le module Audio2Face.

Audio2Face est également utilisé par Charisma.ai pour créer une animation dans son propre moteur de conversation avec l’aide d’Audio2Face.

Une démo pour Kairos a été publiée qui utilise Nvidia ACE. Découvrez les images ici.

En regardant comment la technologie AI de Nvidia sera intégrée au développement de jeux vidéo, vous pouvez vous attendre à voir une tonne de nouveaux jeux de genre ainsi que des jeux encore plus interactifs. C’est le type d’avancement qui aidera à faire émerger de nouvelles créations ainsi qu’une base de joueurs encore plus interactive. Les années d’adaptation verront également davantage d’améliorations et de développements dans le domaine de l’IA pour les jeux.

