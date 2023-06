Google Chrome 115 est désormais disponible : découvrez les nouvelles fonctionnalités

Google Chrome, le navigateur Web populaire utilisé par des millions de personnes dans le monde, reçoit une nouvelle mise à jour. La 115e édition de Chrome est désormais disponible en phase bêta sur toutes les plateformes compatibles. Cette mise à jour apporte plusieurs modifications importantes qui seront bientôt disponibles pour tous les utilisateurs du navigateur.

L’un des changements les plus notables dans Chrome 115 est l’introduction du mode lecture. Ce mode fournit une interface simplifiée qui facilite la lecture des articles sur le Web. Avec de plus en plus de personnes lisant des articles sur leurs appareils mobiles, cette fonctionnalité sera certainement un succès. Pour accéder à ce mode, les utilisateurs devront activer un paramètre caché appelé chrome://flags/#read-anything.

Google Chrome 115 : mode de lecture simplifié, fonction d’économie de mémoire et sécurité renforcée

En plus du mode lecture, la mise à jour comprend également un lecteur de contenu multimédia mis à jour avec une interface plus intuitive. La fonction d’économie de mémoire qui a été introduite dans une version précédente de Chrome dispose désormais d’un panneau qui affiche la quantité de mémoire qui a été économisée à l’aide de l’outil. C’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui ont souvent plusieurs onglets ouverts à la fois. Et ont besoin de conserver la mémoire de leur ordinateur.

Chrome 115 inclut également une importante mise à jour de sécurité. Le navigateur essaiera désormais toujours d’élever les requêtes HTTP à HTTPS pour offrir des connexions plus sécurisées. Cela indique que les utilisateurs peuvent être plus sûrs que leurs données sont transmises en toute sécurité.

Pour profiter de tous ces changements, les utilisateurs devront télécharger la version bêta de Google Chrome et mettre à jour vers la dernière version. Cependant, si les utilisateurs préfèrent rester sur la version stable du navigateur, ils devront attendre quelques jours jusqu’à ce que Google publie la mise à jour pour tout le monde.

Dans l’ensemble, la nouvelle version de Chrome promet d’améliorer l’expérience de navigation des utilisateurs. Avec une sécurité améliorée, un mode de lecture simplifié et un lecteur de contenu multimédia plus intuitif. Comme toujours, Google continue de donner la priorité à l’expérience utilisateur et à la sécurité dans ses mises à jour de Chrome. La société a clairement indiqué qu’elle s’engage à fournir une expérience de navigation sûre, rapide et fiable à tous ses utilisateurs. Avec ces nouvelles fonctionnalités, il semble que Google tient ses promesses.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine