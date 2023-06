Fold de l’heure de l’iPhone ? Motorola dit que 20% des propriétaires de Razr quittent Apple

Nous savons tous qu’Apple ne saute pas sur les dernières modes, alors que Samsung se précipitait sur les smartphones pliables, la société de Cupertino n’était pas pressée de proposer un iPhone pliable.

Mais avec Motorola indiquant qu’un nombre croissant d’utilisateurs d’iPhone abandonnent Apple pour acheter ses téléphones pliables, et notre site sœur concluant que le Motorola Razr réussit enfin le design (form factor), la pression commence maintenant à monter…

L’iPhone pliable est attendu en 2025

Les brevets d’iPhone pliables remontent à au moins 2017, et d’autres montrent qu’Apple travaille sur certains des problèmes qui ont touché les pliables existants : prévention des dommages à l’écran pliable, conception à double pli, affichage auto-cicatrisant, bande de notifications exposée, et plus.

La plupart des brevets indiquent un écran pliable, mais nous avons également vu des brevets pour un iPhone articulé à double écran sur le modèle du Microsoft Duo.

Bloomberg et l’analyste d’Apple Ming-chi Actu ont confirmé que la société de Cupertino travaillait activement au développement d’un iPhone pliable – et ne se contentait pas de jouer vaguement avec l’idée.

Les estimations de calendrier ont varié de cette année (ce qui ne se produit clairement pas, car il y aurait déjà eu des fuites) à 2025. Actu et l’analyste d’affichage Ross Young indiquent maintenant un lancement en 2025, le premier s’attendant à ce qu’un iPad pliable soit lancé en premier. , l’année prochaine. Des prix assez fous ont été suggérés!

Les propriétaires d’iPhone passent à Motorola

CNET rapporte que Motorola a vu un nombre croissant d’utilisateurs d’iPhone acheter ses téléphones pliables Razr.

Motorola a vu 20 % des nouveaux utilisateurs de Razr provenir de produits Apple. Ce point de données date de 2021 après le lancement du Razr de la génération précédente. « C’est certainement la famille pour laquelle le plus grand nombre d’utilisateurs d’iPhone se tournent vers nous », a déclaré Allison Yi, responsable des opérations produits de Motorola en Amérique du Nord, à CNET avant le lancement de Razr Plus de la société.

Motorola Razr (2023) réussit enfin

Notre site sœur Netcost-security.fr n’a pas été très impressionné par les téléphones pliables dans le passé. Il a constaté que même la quatrième tentative de Samsung n’a toujours pas résolu le plus gros problème de son tout premier téléphone pliable : sa fragilité. La poussière continue de se frayer un chemin sous l’écran, provoquant des bosses, et le verre ultra-mince se fissure toujours le long du pli.

Mais Ben Schoon dit que les derniers modèles Razr de Motorola l’ont finalement craqué – et pas comme Samsung l’a fait !

Après d’innombrables fuites ces derniers temps, le Motorola Razr (2023) et le Motorola Razr+ sont arrivés, avec un nouveau matériel, des fonctionnalités impressionnantes, et plus encore. Après avoir passé du temps avec les deux téléphones cette semaine, j’ai l’impression que ce sont les téléphones à clapet pliables qui clouent enfin la vision de ce que ce design (form factor) devrait être […] Le Motorola Razr + avec son écran extérieur de 3,6 pouces est enfin le premier téléphone à clapet pliable que je me vois utiliser pendant une période prolongée.

Le Razr + se vendra 999 $ et la variante la moins chère devrait coûter environ 799 $. Si d’autres fabricants de smartphones Android sont capables de créer des appareils tout aussi attrayants pour le même type de prix, cela pourrait mettre beaucoup de pression sur Apple – pas seulement pour lancer un iPhone pliable, mais pour le faire à un prix acceptable.

Personnellement, un iPhone Pro Max se repliant sur la moitié de sa longueur, à un prix à moitié raisonnable, serait une vente instantanée pour moi – et vous ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :