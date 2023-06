Au Japon, ces distributeurs automatiques donnent de la nourriture pendant les tremblements de terre

Le Japon a une très longue histoire sismique. Le premier tremblement de terre documenté remonte au 28 mai 599. Parmi les plus puissants, le tremblement de terre de Tōhoku en mars 2011 : il a provoqué le raz-de-marée qui a ensuite détruit la centrale nucléaire de Fukushima.

Au Japon, les jidōhanbaiki sont presque partout. Ce sont des distributeurs automatiques, des armoires au design assez similaire. Les couleurs changent, les entreprises qui les produisent, les graphismes changent mais surtout les marchandises vendues à l’intérieur changent. Dans le jidōhanbaiki, vous pouvez trouver des collations et des boissons, mais aussi des cartes Pokémon, des gadgets à attacher à votre smartphone, des cravates, du pain et de la soupe de poisson. Si vous n’êtes jamais allé au Japon, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez en voir des dizaines dans les vidéos publiées par tout créateur qui, de manière absolument originale, a décidé de proposer un voyage au Japon comme contenu à ses abonnés. Mais maintenant, ces distributeurs automatiques commenceront également à distribuer de la nourriture gratuite.

La société Earth Corp vient d’installer des distributeurs automatiques dans la ville côtière d’Ako, sur la côte ouest, qui pourront être librement utilisés par la population en cas de catastrophe naturelle. Dans ce cas, il ne s’agit pas de jidōhanbaiki rempli d’étuis pour iPhone mais de produits de première nécessité, de boissons et de collations. Certains sont conçus spécifiquement pour les urgences, étant donné qu’il existe également des compléments alimentaires dans le catalogue. Earth Corp a positionné les machines à proximité d’une série d’abris qui seront impliqués dans le plan d’évacuation.

L’objectif est d’installer les mêmes machines dans d’autres régions du Japon également. Bien sûr. Ce pays compte 125,7 millions d’habitants et une densité de 333 habitants au kilomètre carré. En Italie, ce chiffre s’arrête à environ 196 habitants au kilomètre carré. Le Japon est également une zone sismique, puisqu’il est situé aux confins de plusieurs plaques tectoniques. Il n’est donc pas tout à fait clair quel pourrait être l’impact de quelques centaines de sodas et de collations gratuits en cas d’urgence.

Tremblements de terre au Japon

Le premier tremblement de terre enregistré au Japon dont nous disposons de documentation remonte au 28 mai 599, dans la préfecture de Nara. A partir de cet événement, il existe plusieurs catalogues montrant tous les tremblements de terre qui ont frappé les îles de l’archipel japonais à travers l’histoire. Le Japon est situé dans ce qu’on appelle la ceinture de feu du Pacifique, où les plaques nord-américaine, eurasienne, philippine et pacifique entrent en collision. Imaginez-le comme un immense fer à cheval qui suit tous les bords de l’océan Pacifique.

Le pays possède l’un des plans sismiques les plus efficaces au monde et, en fait, il est toujours mentionné en matière de prévention. Un plan qui ne peut cependant pas absorber les phénomènes les plus violents, comme le tremblement de terre de Tōhoku de mars 2011, lorsqu’un événement de magnitude 9 a d’abord été enregistré dans la ville de Kurihara puis qu’un violent tsunami a détruit une partie des zones côtières, jusqu’à affectant la centrale nucléaire de Fukushima.

