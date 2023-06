Samsung Galaxy S24 Ultra : un smartphone révolutionnaire avec un zoom optique 5x

Selon les rumeurs, Samsung apporterait un grand changement d’appareil photo avec le prochain Galaxy S24 Ultra. Le téléphone devrait comporter une caméra zoom améliorée selon un rapport de Sammobile. C’est un changement majeur après trois ans passés avec le même capteur. Par ailleurs, un rapport de GalaxyClub affirme que ce nouvel appareil photo aura un zoom optique 5x. Bien sûr, cette nouvelle fonction de zoom pourrait amener la sortie de l’appareil photo du téléphone portable vers de nouveaux sommets. Le zoom optique est une fonction de l’appareil photo qui vous permet de zoomer sur un sujet sans perdre en qualité d’image. Il fonctionne en déplaçant les éléments de l’objectif pour modifier la distance focale de l’objectif. Il en résulte une image agrandie du sujet, sans aucune perte de détails ou de résolution.

Quelle est l’importance du zoom optique 5x ?

Le zoom optique 5x indique que l’objectif de l’appareil photo peut agrandir le sujet jusqu’à 5 fois sa taille d’origine sans aucune perte de qualité d’image. Il s’agit d’un énorme coup de pouce par rapport à la fonction de zoom actuelle de la plupart des téléphones mobiles, qui reposent sur le zoom numérique. Le zoom numérique perd en qualité d’image car il recadre une partie de l’image et l’agrandit. Cela fait que l’image perd en qualité le long de la ligne.

Avec le zoom optique 5x, les utilisateurs pourront capturer plus de détails dans leurs photos, même lorsque le sujet est éloigné. Ceci est surtout utile pour les images de nature, les images de sport et d’autres scènes où le sujet est éloigné.

Samsung Galaxy S24 Ultra – autres mises à niveau de l’appareil photo

Bien que le zoom optique 5x soit la mise à niveau la plus notable de l’appareil photo sur le Galaxy S24 Ultra, il y aura probablement d’autres mises à niveau de l’appareil photo. Le Galaxy S24 Ultra devrait avoir un nouvel appareil photo téléobjectif. Ce capteur fonctionnera avec l’appareil photo principal pour capturer plus de détails et améliorer la sortie d’image en basse lumière. Sur la base des rumeurs jusqu’à présent, voici quelques fonctionnalités attendues de l’appareil photo Samsung Galaxy S24 Ultra :

Configuration de l’appareil photo : La configuration de l’appareil photo du Samsung Galaxy S24 Ultra comprend un capteur principal de 200 MP. Il y aura également un téléobjectif 10MP, un autre téléobjectif 10MP et un appareil photo ultra-large 12MP.

Capacités de zoom améliorées : Selon un conseil de SamLover, le téléobjectif du Galaxy S24 Ultra est censé avoir des capacités de zoom améliorées.

Zoom plié : Un autre leaker du nom de @Tech_Reve sur Twitter affirme que l’appareil photo Samsung Galaxy S24 Ultra pourrait comporter un zoom plié 3x – 10x.

Ouverture variable : Selon un pronostiqueur renommé, le Galaxy S24 Ultra aura un appareil photo grand angle/appareil photo principal avec une ouverture variable de f/1.2 à f/4.0.

Un appareil photo de moins : Un rapport récent suggère que le Samsung Galaxy S24 Ultra pourrait être équipé d’un appareil photo de moins par rapport à son prédécesseur, le Galaxy S23 Ultra.

Veuillez noter que tout ce qui précède ne sont que des rumeurs et qu’il n’y a pas de rapport officiel pour confirmer les fuites et les spéculations jusqu’à présent.

Zoom optique vs zoom numérique

En matière de photographie, il existe deux principaux types de zoom : le zoom optique et le zoom numérique. Bien que les deux types de zoom vous permettent de vous rapprocher de votre sujet, ils fonctionnent de manière très différente.

Zoom optique

Le zoom optique utilise l’objectif pour agrandir physiquement l’image. Cela indique que les éléments de l’objectif se déplacent pour modifier la distance focale de l’objectif, ce qui donne une image agrandie du sujet. Le zoom optique est utilisé lors de la socket de vue à l’aide d’un appareil photo pour obtenir un gros plan du sujet sans se rapprocher physiquement. Les capacités de zoom optique peuvent faire une grande différence dans la photo finale. Plus le zoom optique est élevé, plus le photographe peut prendre la photo du sujet à une plus grande distance tout en obtenant une photo de qualité claire.

Zoom numérique

Le zoom numérique, quant à lui, agrandit l’image électroniquement en recadrant et en agrandissant la partie centrale de la photographie. Il fait partie des appareils photo numériques et des caméscopes, ce qui permet de recadrer l’intégralité de l’image, puis d’agrandir numériquement la taille du viseur de la partie agrandie. Le zoom numérique peut également être utilisé pour augmenter les capacités de zoom du zoom optique. . Par exemple, on peut obtenir un zoom 10X via un zoom optique 2X et un zoom numérique 5X.

Le zoom numérique peut être utilisé à n’importe quelle distance, mais la qualité de l’image sera moindre. L’agrandissement de la zone « zoomée » réduit la résolution et les tailles de l’image, les différentes zones de zoom et les différents algorithmes de zoom sans perdre la photo d’origine. L’utilisation du zoom numérique se fait au prix de la qualité d’image.

Quel est le meilleur?

Malgré tous les progrès des appareils photo et du grossissement numérique, le zoom optique est meilleur. Le zoom optique produit une image de meilleure qualité, mais il ne peut être utilisé que lorsque vous êtes proche de votre sujet. Le zoom numérique peut être utilisé à n’importe quelle distance, mais la qualité de l’image sera moindre. Plus le zoom numérique est élevé, plus la qualité de l’image sera dégradée.

En règle générale, il est toujours recommandé de choisir le zoom optique plutôt que le zoom numérique. Cependant, le zoom numérique peut être utile dans certaines situations où vous ne pouvez pas physiquement vous rapprocher du sujet.

Conclusion

Le Samsung Galaxy S24 Ultra devrait être une mise à niveau majeure par rapport à son prédécesseur. Ce téléphone mobile devrait être fourni avec une multitude de nouvelles fonctionnalités et mises à niveau. La caméra à zoom optique 5x est une énorme amélioration par rapport aux capacités de zoom actuelles de la plupart des téléphones mobiles. Cela permettra aux utilisateurs de capturer plus de détails dans leurs photos. Avec l’ajout d’un nouvel appareil photo téléobjectif et d’autres mises à niveau de l’appareil photo, le Galaxy S24 Ultra s’annonce comme l’un des principaux concurrents sur le marché des appareils photo pour smartphones.

