Le mode sombre arrive dans Microsoft Paint dans Windows 11

Microsoft Paint est l’une des applications Windows les plus anciennes et les plus populaires. Il permet aux utilisateurs de créer et de modifier facilement des images. Cependant, malgré sa longévité, Paint n’avait jamais pris en charge le mode sombre, une fonctionnalité très demandée par les utilisateurs. Les utilisateurs préfèrent un arrière-plan plus sombre pour réduire la fatigue oculaire et l’épuisement de la batterie. Cela est sur le point de changer avec Windows 11, le nouveau système d’exploitation de Microsoft qui apporte une refonte complète de la conception et de l’expérience utilisateur.

Quoi de neuf dans Paint dans Windows 11 ?

Paint dans Windows 11 est une version mise à jour de l’application classique, conservant ses fonctionnalités de base. S’adapter au nouveau style de Windows 11 avec les effets Fluent et Mica. En plus d’un look plus moderne et arrondi, Paint intègre quelques améliorations telles que :

Un nouveau panneau de paramètres qui vous permet d’ajuster les préférences de l’application telles que la langue, le thème ou la taille du pinceau.

Commandes de zoom plus flexibles et précises, vous permettant d’effectuer un zoom avant ou arrière selon une valeur personnalisée ou de s’adapter à la taille de l’écran.

Boîtes de dialogue mises à jour pour le pinceau, le sélecteur de couleurs ou les options de recadrage et de rotation qui suivent le modèle WinUI et s’intègrent mieux au reste du système d’exploitation.

Prise en charge améliorée de l’accessibilité, avec des raccourcis clavier pour les fonctions les plus courantes et une meilleure prise en charge des outils de lecture d’écran.

Comment activer le mode sombre dans Paint ?

La nouveauté la plus attendue de Paint dans Windows 11 est sans aucun doute la prise en charge du mode sombre. Cela avait été annoncé il y a près de deux ans mais n’avait pas été mis en œuvre jusqu’à présent. Le mode sombre applique un arrière-plan noir à l’application et modifie les couleurs des éléments de l’interface pour améliorer le contraste et la lisibilité.

Pour activer le mode sombre dans Paint, vous devez suivre ces étapes :

Ouvrez l’application Paint à partir du menu Démarrer ou de la barre des tâches.

Cliquez sur l’icône des paramètres dans le coin supérieur droit, sous le bouton de fermeture.

Dans le panneau latéral qui s’ouvre, sélectionnez l’option « Thème ».

Choisissez entre « Clair », « Sombre » ou « Système par défaut », selon vos préférences personnelles ou le thème général de Windows 11.

