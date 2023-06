Vous pouvez maintenant configurer la migration de Google Tasks Assistant

Comme annoncé en septembre dernier, Google Tasks remplace les rappels et obtient l’intégration de l’assistant. Google déploie désormais plus largement la possibilité de basculer et de terminer la migration.

Les rappels de l’assistant sont entièrement remplacés par Google Tasks, qui est disponible en tant qu’application mobile dédiée (Android + iOS) et dans la barre latérale des sites Web Workspace, tels que Gmail, Drive et Docs. Cette expérience est plus moderne avec la prise en charge de la création de différentes listes, de la mise en vedette et de la mise en pièce jointe d’e-mails.

Google Tasks est également entièrement intégré à Google Calendar, avec la possibilité de les créer et de les afficher parallèlement aux événements. Il y aura également un raccourci dans le menu du compte de l’application Google. Un autre endroit où vous pouvez accéder aux rappels est sur assistant.google.com/tasks. À l’avenir, les tâches seront disponibles dans la prochaine application Google Agenda pour Wear OS.

Plus important encore, vous pourrez utiliser les commandes vocales « Hey Google » telles que « rappelle-moi », « définir un rappel » et d’autres permutations pour créer des rappels enregistrés dans Google Tasks.

Vous serez alerté de ces rappels Google Tasks sur tous vos appareils comme avant, y compris sur les écrans intelligents et les haut-parleurs.

Cette migration vous permettra de déplacer les rappels existants vers Google Tasks, avec l’ancienne liste/expérience et les points de création qui ne seront plus disponibles par la suite.

Certains utilisateurs ont pu migrer depuis mars, mais la transition est maintenant en cours pour plus d’utilisateurs, en particulier aux États-Unis.

Comment mettre en place

Pour configurer cela, la création d’un rappel dans Google Assistant affichera une carte « Voir les rappels dans Google Tasks » en haut de l’écran. Vous pouvez également visiter assistant.google.com/reminders/move directement.

« Démarrer la configuration » expliquera la transition et vous invitera à déplacer tous les rappels d’assistant existants, avec le total noté, dans Google Tasks. La société note que « les rappels créés dans Google Keep ne seront pas transformés en tâches. Vous pouvez toujours les gérer dans Keep.

