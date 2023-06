Gratuit sur Epic Games Store cette semaine : Midnight Ghost Hunt

En bref : Un autre jeudi, un autre jeu gratuit offert par Epic Games Store. Le billet de faveur de cette semaine est Midnight Ghost Hunt, un jeu de cache-cache multijoueur qui a été lancé pour la première fois dans le site marchand en tant que titre à accès anticipé l’année dernière.

Dans ce jeu 4v4 ​​de Vaulted Sky Games et Coffee Stain Publishing, vous jouerez alternativement en tant que fantôme et chasseur dans une « lutte chaotique entre les vivants et les morts ». En tant que fantôme, vous posséderez des objets du quotidien et travaillerez avec vos camarades fantômes pour tendre des pièges et tendre des embuscades aux chasseurs. À l’inverse, les chasseurs sont chargés de bannir tous les esprits avant que la fréquence ne sonne 12 et les chasseurs deviennent les chassés.

Le jeu propose plusieurs lieux hantés avec divers accessoires à posséder, chacun offrant différentes tactiques à considérer – et des objets à lancer sur les chasseurs. Le jeu avait l’air plutôt raffiné depuis la bande-annonce de gameplay à accès anticipé, et ne s’est probablement amélioré qu’au cours de la dernière année.

Sur Steam, la plupart des plus de 4 300 tests du jeu sont très positives.

Midnight Ghost Hunt est arrivé sur Epic Games Store en tant que titre à accès anticipé le 31 mars 2022 et est normalement au prix de 19,99 $.

Le billet de faveur fait partie de la méga vente Epic Games en cours qui a débuté le mois dernier et se poursuivra jusqu’au 15 juin. Chaque semaine, Epic propose un nouveau jeu gratuit que les joueurs peuvent récupérer. Le premier était Death Stranding et la semaine dernière, Fallout: New Vegas était proposé. Une fois réclamé, le billet de faveur est à vous.

Les points forts de la vente en cours incluent la moitié de Dying Light 2: Stay Human, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition et TOHU. Battlefield 2042, Anno 1800 Standard Edition et PC Building Simulator, quant à eux, peuvent être achetés à 75% de leur prix normal. Si vous êtes à la recherche d’une remise encore plus importante, peut-être que 80% de réduction sur Nickelodeon All-Star Brawl ou Ghost Recon Breakpoint en vaut la peine.

Le coupon épique est également toujours en jeu. Avec lui, vous pouvez obtenir une remise de 25% sur les jeux éligibles, et il peut être utilisé sur des singles ou des achats avec plusieurs jeux totalisant jusqu’à 14,99 $ ou plus après toute remise sur les ventes. Le coupon Epic est automatiquement appliqué à la caisse et vous recevrez un autre coupon après avoir terminé chaque transaction éligible.

