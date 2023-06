Mise à jour Pixel Drop de Google en juin 2023 : nouvelles fonctionnalités pour les téléphones, les tablettes et les montres

Google n’a pas perdu de temps pour lancer la dernière mise à jour de la fonctionnalité Pixel au cours du dernier mois du trimestre. Oui, le Pixel Feature Drop de juin 2023 a été annoncé. La mise à jour de ce trimestre contient une pléthore de nouvelles fonctionnalités intéressantes conçues pour améliorer l’expérience Android sur les téléphones, les tablettes et les montres connectées OS. Préparez-vous à découvrir les offres passionnantes du nouveau Pixel Feature Drop.

Google, réputé pour ses mises à jour régulières, propose chaque trimestre une baisse remarquable des fonctionnalités de pixel pour les appareils Android. La baisse de fonctionnalités très attendue pour ce trimestre est arrivée. Google suit un modèle de publication de ces mises à jour au cours du dernier mois de chaque trimestre, garantissant que les utilisateurs peuvent s’attendre à des améliorations intéressantes. à l’annonce de ces fonctionnalités, elles sont progressivement déployées sur les appareils éligibles en temps voulu.

Préparez-vous à une gamme passionnante de nouveaux ajouts à venir dans la mise à jour de la fonctionnalité Pixel de juin 2023. Que vous possédiez un smartphone, une tablette ou une smartwatch, Google a quelque chose d’excitant en réserve pour chaque appareil Android. Maintenant, plongeons dans la liste très attendue des améliorations dont vous pourrez bientôt profiter sur votre appareil Android.

Nouvelles combinaisons de cuisine Emoji

Emoji Kitchen est l’une des fonctionnalités intéressantes de Google Keyboard. Il permet aux utilisateurs de combiner différents emojis pour créer de nouveaux emojis sympas et amusants. De plus, Google introduit fréquemment de nouveaux emojis pour les mashups. Avec la mise à jour des fonctionnalités de juillet, Google a ajouté de nouveaux emojis sur le thème aquatique, tels qu’un requin, un dauphin et une baleine.

Rapport Web sombre

Les utilisateurs peuvent exécuter une analyse pour vérifier si l’adresse de leur compte a été exposée au dark web. Le rapport fournit également des actions que les utilisateurs doivent prendre afin d’assurer la sécurité de leurs comptes. Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour les comptes Google aux États-Unis et sera étendue à plus de 20 pays dans les mois à venir. Les utilisateurs américains peuvent également rechercher des informations supplémentaires, telles que leur numéro de sécurité sociale.

Pratique de la lecture

La nouvelle fonctionnalité est disponible avec la dernière version de fonctionnalités et permet aux lecteurs d’améliorer leurs compétences en vocabulaire et en compréhension directement sur leur téléphone ou leur tablette Android. Les utilisateurs peuvent y parvenir en lisant des livres électroniques marqués comme « pratique » dans Google Play Books. Ils peuvent également prononcer des mots et recevoir des commentaires en temps réel.

Nouveaux widgets

Les widgets sont beaucoup plus utiles que ce pour quoi la plupart des utilisateurs les utilisent généralement. Avec la nouvelle mise à jour majeure, Google introduit trois widgets supplémentaires. Le widget Google TV affiche des films et des émissions de télévision personnalisés, le widget Google Finance présente des graphiques d’actions sélectionnées et le widget Google News présente des titres quotidiens sélectionnés directement sur l’écran d’accueil.

Nouvelles tuiles Spotify

Cette fonctionnalité est spécifiquement destinée aux montres connectées Wear OS. Spotify pour Wear OS inclut désormais de nouvelles tuiles et un raccourci vers le cadran de la montre, ce qui facilite et accélère l’accès à vos listes de lecture Spotify sur la smartwatch.

Importer des cartes dans Google Wallet

Les navetteurs peuvent facilement importer leurs cartes SmarTrip et Clipper dans Google Wallet, ce qui leur permet de taper et de rouler facilement. Cette fonctionnalité est actuellement disponible à Washington, DC et dans la région de la baie de San Francisco.

Accès aux notes Google Keep

Les utilisateurs peuvent désormais visualiser facilement leurs notes Keep épinglées sur leur montre connectée Wear OS. Tout ce que vous avez à faire est de parcourir les vignettes jusqu’à ce que vous trouviez la vignette Google Keep.

Il existe d’autres fonctionnalités qui font partie de la suppression des fonctionnalités Pixel de juin 2023 mais qui sont déjà disponibles. Voici la liste.

Bêta du partage à proximité pour Windows : Oui, le partage à proximité est désormais disponible pour Windows, ce qui facilite le transfert de fichiers entre vos appareils Windows et Android.

Fast Pair : les téléphones et tablettes Android peuvent facilement détecter les appareils compatibles Matter et vous inviter à configurer facilement l’appareil.

Ajouter des courts métrages à la liste de lecture : les utilisateurs peuvent désormais enregistrer des courts métrages YouTube dans des listes de lecture, tout comme les vidéos YouTube.

Quelle est votre fonctionnalité préférée dans la liste ? Faites-nous savoir dans la section des commentaires.

Source

