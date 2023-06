Plus tôt dans la journée, le Service fédéral de sécurité a accusé la NSA d’avoir piraté les iPhones de citoyens et de diplomates étrangers en Russie dans le cadre d’une opération d’espionnage. Apple a maintenant répondu indirectement à l’affirmation de la Russie selon laquelle l’opération présumée impliquait une coopération étroite entre l’entreprise et la NSA. Netcost-security.fr a la déclaration ci-dessous.

Sans surprise, l’accusation du FSB est venue sans aucune preuve qu’Apple était réellement impliqué. Comme nous l’avons noté ce matin, cette partie de la revendication ne passe tout simplement pas le test de détection.

Malgré une forte opposition du gouvernement, Apple a publiquement exprimé son opposition à la compromission de la sécurité des clients pour répondre aux demandes de création d’une porte dérobée dans le logiciel iPhone.

La logique est simple : si Apple crée une clé que seuls les gentils peuvent utiliser, cette clé invalide la sécurité de chaque client. Il ne pouvait y avoir aucun moyen de savoir si une telle clé était tombée entre de mauvaises mains.

Apple a déclaré publiquement en 2016 qu’il s’opposait aux demandes du gouvernement d’inclure une porte dérobée dans iOS :

Si le gouvernement peut utiliser la loi All Writs Act pour faciliter le déverrouillage de votre iPhone, il aurait le pouvoir d’accéder à l’appareil de n’importe qui pour capturer ses données. Le gouvernement pourrait étendre cette violation de la vie privée et exiger qu’Apple construise un logiciel de surveillance pour intercepter vos messages, accéder à vos dossiers de santé ou à vos données financières, suivre votre position ou même accéder au microphone ou à la caméra de votre téléphone à votre insu.

Il ne faut pas non plus s’étonner qu’Apple nie s’être jamais conformé à toute demande de compromission de la sécurité de l’iPhone, niant indirectement l’affirmation du FSB.

« Nous n’avons jamais travaillé avec aucun gouvernement pour insérer une porte dérobée dans un produit Apple et nous ne le ferons jamais », a déclaré un porte-parole d’Apple à Netcost-security.fr.

Nous avons de la chance qu’il se soit battu pour la sécurité des clients encore et encore. Si quelqu’un est toujours préoccupé par les affirmations du FSB, il suffit de mettre à jour vers la dernière version d’iOS. La société russe de cybersécurité Kaspersky a publié son rapport sur un prétendu exploit de sécurité de l’iPhone, mais l’affirmation note qu’iOS 15.7 est la dernière version logicielle connue affectée.

