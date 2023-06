TCL "réalité étendue" les lunettes intelligentes simulent un écran de 130 pouces

À travers le miroir : les lunettes intelligentes n’ont pas attiré autant d’attention que les montres intelligentes dans l’espace des appareils portables, mais elles ont tranquillement évolué depuis les débuts tristement célèbres de Google Glass. Les lunettes intelligentes peuvent compléter des appareils plus courants comme les téléphones ou les ordinateurs de manière similaire aux montres intelligentes, mais offrent certains avantages audiovisuels.

La société d’affichage TCL a récemment lancé un ensemble de lunettes intelligentes haut de gamme qui utilisent la réalité étendue et la réalité augmentée pour fournir un écran portable supplémentaire utile pour les PC, les consoles de jeux et d’autres appareils. Parmi les lunettes intelligentes, elle ressemble le plus aux lunettes Xreal Air (anciennement Nreal Air).

Le principal argument de vente du TCL NXTWEAR S est son double écran Micro-OLED, qui peut projeter un écran virtuel 130 pouces 1080p devant le porteur, qui apparaît comme s’il était à quatre mètres avec un champ de vision de 45 degrés. Avec la connexion USB-C de l’appareil, l’écran virtuel peut transporter le signal vidéo d’une PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC, tablette ou téléphone (probablement Android). Il peut également afficher du contenu 3D tout en augmentant la résolution à 3 840 x 1 080. L’écran présente un rapport de contraste supérieur à 100 000:1 et gère une gamme de couleurs sRGB de 108 %.

Les lunettes pèsent 85 grammes et le câble USB en ajoute 30 autres. Elles ont des lentilles frontales interchangeables pour différentes conditions d’ensoleillement, des plaquettes de nez réglables et des lentilles magnétiques amovibles pour les utilisateurs myopes.

Disponibles sur Amazon pour 450 $ (actuellement en vente pour 400 $), les lunettes TCL NXTWEAR S pourraient concurrencer les Xreal Air, qui ont un prix et un ensemble de fonctionnalités similaires. Xreal s’appelait Nreal jusqu’à ce qu’un différend sur la marque oblige la société à changer de marque le mois dernier.

Google a notoirement essayé de populariser les lunettes intelligentes il y a une décennie avec les Google Glass à 1 500 $, mais les problèmes de confidentialité dus à sa caméra embarquée l’ont empêché de décoller. La société a réessayé avec une version destinée aux entreprises à 1 000 $, mais a cessé de les vendre en mars tout en promettant de soutenir les propriétaires actuels jusqu’en septembre.

Ces problèmes n’ont pas dissuadé d’autres entreprises de se lancer dans l’espace des lunettes intelligentes avec des modèles grand public moins chers. Au cours des dernières années, Meta, Razer, Amazon, Xiaomi et d’autres ont lancé des lunettes intelligentes coûtant entre 200 et 400 dollars environ, principalement pour transporter les fonctions d’autres appareils dans le champ de vision de l’utilisateur.

De plus, TCL a récemment dévoilé les lunettes RayNeo X2 AR, qui offrent plus de puissance et de capacités de traitement autonomes que les NXTWEAR S, grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon XR2 intégré. La société n’a pas encore révélé de détails sur le prix ou la disponibilité.

